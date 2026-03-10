El desierto de Tabernas (Almería) muestra una imagen primaveral tras los episodios de lluvia de los últimos meses

Vegetación y pequeñas floraciones en el entorno del desierto de Tabernas (Almería) tras las precipitaciones de los últimos meses. - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entorno de Tabernas (Almería) ha registrado en lo que va de año hidrológico un volumen de precipitaciones significativo para una de las zonas más secas de Europa, lo que ha dejado en el desierto una estampa más cercana a la primavera.

El efecto de estas lluvias se aprecia en el paisaje, ya que un territorio normalmente asociado a la aridez, los tonos ocres y la escasa vegetación presenta ahora de forma temporal una mayor presencia de verde y pequeñas floraciones.

No obstante, el acumulado todavía queda lejos del nivel alcanzado a estas alturas del pasado ejercicio, marcado por un mes de marzo especialmente lluvioso que disparó entonces el registro anual.

Según los datos consultados por Europa Press de la estación meteorológica de Tabernas-Los Yesos, integrada en la red SIAR, el actual año hidrológico 2025-2026 suma hasta ahora 173,2 milímetros de precipitación desde el 1 de octubre, frente a los 291 milímetros contabilizados en 2024-2025. La diferencia ronda así los 117,8 milímetros, de modo que el registro actual se sitúa en torno a un 40 por ciento por debajo del pasado ejercicio.

Una de las claves de esta diferencia se encuentra en el comportamiento del mes de marzo. Mientras que marzo de 2025 alcanzó los 120 milímetros de lluvia, en lo que va de marzo de 2026 apenas se han registrado 13,2 milímetros, un dato todavía provisional si se tiene en cuenta que el mes apenas ha superado su primera semana y aún no ha alcanzado su ecuador.

Este registro se sitúa además muy por debajo de la media histórica de marzo en esta estación, que ronda los 38,4 milímetros, por lo que la precipitación acumulada hasta ahora representa aproximadamente un tercio del valor medio habitual para este mes.

El contraste, no obstante, no impide observar que el comienzo de 2026 sí ha dejado lluvias apreciables en este punto del interior almeriense. Enero cerró con 28,2 milímetros, frente a los 4,4 milímetros del mismo mes de 2025, mientras que febrero sumó 27,6 milímetros, por encima de los 17,6 milímetros registrados un año antes. Ambos meses también superaron su media histórica, situada en 19,5 y 13,7 milímetros, respectivamente.

De este modo, el arranque del año ha compensado parcialmente la escasez de precipitaciones que suele caracterizar a Tabernas, aunque sin repetir el comportamiento excepcional del ejercicio anterior. De hecho, el acumulado actual supera con claridad el del año hidrológico 2023-2024, que cerró con 124,4 milímetros, por lo que el registro de este curso resulta cerca de un 39 por ciento superior al de hace dos campañas.

En conjunto, el comportamiento de las lluvias vuelve a reflejar la gran irregularidad pluviométrica que caracteriza al entorno del desierto de Tabernas, donde episodios puntuales pueden alterar notablemente el balance anual de precipitaciones.

En años en los que se registran varios episodios de lluvia, incluso de intensidad moderada, el suelo acumula mayor humedad y favorece la aparición de vegetación estacional en ramblas y llanuras, un fenómeno habitual tras los inviernos relativamente húmedos en este paisaje semiárido.