Desmantelado en El Ejido (Almería) un centro de producción de marihuana con la incautación de 1.300 plantas

EL EJIDO (ALMERÍA), 4 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Raspoz', ha detenido a una persona en la localidad de El Ejido (Almería) tras desmantelar un centro de producción de marihuana en el que se ha incautado de más de 1.300 plantas. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones ni detenciones.

Durante la entrada y registro en el interior de la vivienda, de dos plantas, los agentes hallaron "indicios claros" de que el inmueble había sido "adaptado completamente" para el cultivo intensivo de plantas de cannabis. Durante el registro, los agentes localizaron en la parte trasera de la vivienda, dentro de una estructura tipo invernadero, un cultivo intensivo compuesto por 1.174 plantas de cannabis en diferentes fases de crecimiento y 135 esquejes listos para su desarrollo, según la información facilitada por la Guardia Civil en una nota.

Además, se intervinieron numerosos efectos utilizados para el mantenimiento y producción de la plantación, entre los que destacan un sistema de aire acondicionado tipo split, 25 portalámparas con balastros, seis portalámparas adicionales, 36 bombillas, ocho cajas de enchufes con interruptores, tres extractores de aire, una bomba de riego y una motobomba de agua.

La instalación estaba conectada de manera ilegal a la red eléctrica, lo que constituye un delito de defraudación de fluido eléctrico, al haberse generado un consumo elevado de forma clandestina y consiguiente riesgo para la seguridad. El detenido, así como las sustancias estupefacientes y todo el material intervenido, han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de El Ejido. La actuación se enmarca en el plan de prevención y respuesta frente al cultivo ilegal de cannabis y el tráfico de estupefacientes, que la Guardia Civil mantiene activo en la provincia de Almería.

La investigación se inició por parte del Área de Investigación de la Guardia Civil de El Ejido, tras tener indicios que apuntaban a la posible existencia de una plantación ilegal en el núcleo de Matagorda, perteneciente al término municipal de El Ejido (Almería).