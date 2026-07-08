Desmantelado en Roquetas (Almería) un taller de tarjetas fraudulentas para extranjeros con 10.600 euros falsos

Dinero aparentemente falso intervenido. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a dos personas de 48 y 68 años tras desmantelar un local en Roquetas de Mar (Almería) en el que se hallaron más de 10.600 euros con indicios de falsificación así como casi 2.000 tarjetas de plástico, algunas de ellas impresas a nombre de ciudadanos extranjeros como si fueran el carné de la Seguridad Social.

Los agentes investigan la presunta elaboración y distribución de documentos falsificados a través de este establecimiento, donde también se localizó una impresora especializada para la fabricación de estas tarjetas hechas de PVC así como impresiones de logotipos de diferentes organismos oficiales.

Según ha explicado la Comandancia en una nota, la operación 'Infase' ha logrado intervenir diverso material empleado para la elaboración de documentación con apariencia oficial, así como otros efectos relacionados con la actividad investigada.

Así, además de las 26 tarjetas impresas con apariencia de documentos de la Tesorería General de la Seguridad Social a nombre de distintos ciudadanos extranjeros, se localizaron 237 tarjetas de PVC en blanco preparadas para su impresión y otras 17 cajas con aproximadamente cien tarjetas en blanco cada una.

Entre otros efectos se intervino además un dispositivo de almacenamiento con certificados digitales, tarjetas con la imagen corporativa de distintas entidades bancarias y 13 certificados covid impresos correspondientes a diferentes titulares. También se incautaron de 45 auriculares inalámbricos que falsificaban una marca.

Los sospechosos están investigados como presuntos autores de los delitos de falsificación de documentos públicos y contra la propiedad industrial. Las diligencias instruidas, junto con los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición de los órganos judiciales de Roquetas de Mar (Almería).