Desmantelan en el barrio de El Puche (Almería) uno de los mayores puntos de venta de ropa falsificada de la provincia

Agentes de Policía Nacional, Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y Policía Local durante la intervención de productos falsificados en el barrio de El Puche (Almería). - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una operación conjunta de Policía Nacional, Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y Policía Local ha desmantelado en el barrio de El Puche, en Almería, uno de los mayores puntos de venta de ropa falsificada detectados en la provincia.

En la actuación se han intervenido alrededor de 5.000 prendas de vestir y pares de calzado deportivo que imitaban marcas de reconocido prestigio, mientras que tres personas han sido investigadas por un delito contra la propiedad industrial. Las actuaciones han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Almería en funciones de guardia, según ha informado la Policía Nacional en una nota.

Los investigados promocionaban los productos a través de redes sociales y grupos de mensajería instantánea, donde difundían catálogos digitales y captaban compradores, con especial seguimiento entre público adolescente.

Este canal de comercialización convirtió el domicilio en un punto de venta ampliamente conocido, al que acudían compradores tras concertar la adquisición de los artículos.

La investigación se inició hace cuatro meses tras detectarse indicios de que una vivienda del barrio almeriense se utilizaba como almacén y establecimiento clandestino de venta.

A partir de entonces se estableció un dispositivo conjunto basado en vigilancias discretas sobre el inmueble, control de movimientos de mercancía y análisis de envíos, además del rastreo sistemático de fuentes abiertas, especialmente redes sociales.

Las gestiones permitieron identificar a un matrimonio residente en Huércal de Almería como presuntos responsables de la actividad. En noviembre se interceptó un primer vehículo que transportaba ropa retirada del inmueble investigado.

En febrero, ante la sospecha de que pretendían vaciar el local, se estableció un operativo conjunto que culminó con la interceptación de dos vehículos cargados de mercancía y la posterior entrada y registro judicial de la vivienda, donde se localizó el grueso del material intervenido. Asimismo, fue bloqueado un envío gestionado a través de paquetería que contenía nuevo calzado falsificado.

El volumen de efectos incautados, "muy superior" al habitual en este tipo de actuaciones en la provincia, "evidencia la dimensión de la red de distribución". Las prendas reproducían logotipos y diseños protegidos y se comercializaban a precios "sensiblemente inferiores" a los oficiales.

Las pesquisas también acreditaron que el inmueble utilizado como tienda clandestina tenía la consideración de vivienda social destinada a residencia habitual, mientras que los investigados residían en otro domicilio en Huércal de Almería y se beneficiaban "indebidamente" de la ayuda pública.