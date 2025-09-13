El destino 'Costa de Almería' busca las escalas de más navieras en Feria de Cruceros de Hamburgo

El destino 'Costa de Almería' en la feria de cruceros de Hamburgo. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Provincial de Turismo de la Diputación de Almería ha participado en la Feria Seatrade Hamburgo (Alemania), el evento de cruceros más importante a nivel mundial, que se ha celebrado esta semana en la ciudad alemana. El destino 'Costa de Almería' ha viajado con el objetivo de reforzar su posición como puerto de escala y atraer a las principales navieras del sector.

La delegación almeriense ha estado presente en el espacio de Turismo Andaluz S.A., dentro del Stand de Suncruise Andalucía, una asociación dedicada a la promoción de la región como destino de cruceros. El Servicio Provincial de Turismo acude junto a la Autoridad Portuaria de Almería y la Fundación Bahía Almeriport, colaborando con el resto de puertos andaluces, según ha explicado la institución provincial en una nota.

La feria Seatrade Europe, que se celebra cada dos años, reúne a más de 250 expositores, más de 300 ejecutivos de compañías cruceristas y ha superado los 5.000 visitantes profesionales de más de 40 países.

El vicepresidente de la Diputación de Almería y diputado de Turismo, Fernando Giménez, ha destacado que esta feria marca el inicio del curso promocional del destino 'Costa de Almería', toda vez que las reuniones en anteriores ediciones se han traducido en la llegada de nuevos cruceros este año.

"Es una feria fundamental en la que se pone de manifiesto como la colaboración en la promoción puede dar grandes frutos", ha valorado Giménez, para quien el Puerto de Almería presenta unas condiciones técnicas, estratégicas y comerciales "muy favorables para convertirse en un destino de parada de cruceros".

Con el objetivo de reforzar esta ventaja, la oferta turística que presenta la provincia ha sido renovada. La agenda de trabajo diseñada ha permitido encuentros con representantes de las navieras, turoperadores, medios de comunicación especializados y otras entidades de interés para el negocio, con el objetivo de asegurar nuevas escalas para los próximos ejercicios.

Este evento es considerado "crucial" por su enfoque no solo en el tráfico de trasatlánticos, sino también en el mundo de los ferris y cruceros fluviales. La presencia de las principales compañías navieras del mundo y el gran número de expositores y asociaciones lo convierten "en un foro clave para analizar el presente y futuro del sector".