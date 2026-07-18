El destino 'Costa de Almería' promociona el flamenco ante una treintena de agentes turísticos internacionales

Actuación flamenca durante el 'Foro Flamenco y Andalucía Cultura 2026' celebrado en Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El destino 'Costa de Almería' ha acogido durante la última semana el 'Foro Flamenco y Andalucía Cultura 2026', una iniciativa de Turismo Andaluz de la Junta de Andalucía que ha reunido a una treintena de profesionales internacionales para difundir la oferta turística y cultural vinculada al flamenco.

Según ha indicado la Diputación de Almería en una nota, la institución provincial ha apoyado este encuentro, al que han asistido agentes del sector turístico procedentes de Argentina, Bélgica, China, Francia, India, Irlanda, Italia, Japón, Portugal, México, Suiza, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos.

La ciudad de Almería ha acogido la primera mitad del foro, cuyo arranque oficial ha incluido una visita nocturna a la Catedral-Fortaleza guiada por su deán-presidente, Juan José Martín. El programa ha continuado con una cena de bienvenida en el claustro, amenizada por la bailaora Anabel Veloso, la cantaora Rocío Zamora y el guitarrista Gabriel Pérez.

El segundo día se ha centrado en la reflexión y el análisis del flamenco como atractivo turístico mediante varias ponencias en el Salón de Actos del Museo del Realismo Español Contemporáneo de Almería (Murec).

El museo, ubicado en el antiguo hospital provincial, alberga el primer y único centro del país dedicado íntegramente al realismo español contemporáneo, con obras de autores como Zuloaga, Sorolla, Romero de Torres, Antonio López y María Moreno.

La sesión ha comenzado con la ponencia estratégica 'El Flamenco y el Turismo: Evolución de un Patrimonio Universal hacia un Producto Turístico de Excelencia', impartida por Liam Howarth, guitarrista flamenco, investigador y consultor de estrategia comercial cuya labor conecta las vertientes artística, académica y comercial para empresas de los sectores turístico y cultural.

Después se han celebrado dos espacios de diálogo. El primero, titulado 'Innovación y Comercialización del Producto Flamenco', ha contado con expertos que han incorporado experiencias relacionadas con este arte a sus propuestas de viajes, como el fundador y director de Dunacandela, Julio Ojeda; la consejera delegada de Ideas Market Experiences (IMExperiences), Trinidad Blanco, y el arqueólogo cofundador de Iverem Patrimonio Cultural y fundador de Viajes Iverem, José Fernando Corrochano.

La mesa 'El flamenco desde sus protagonistas' ha cerrado la jornada con la participación de Norberto Torres, investigador y especialista en la historia de la guitarra flamenca; Ana Mar García de Quero, cantaora, maestra en Educación Musical y primera mujer almeriense que ha obtenido el Título Superior de Cante Flamenco, y el lutier y conservador del Museo de la Guitarra de Almería, Carlos González Marcos.

La agenda almeriense se ha completado con una Gymkhana Flamenca, que ha incluido paradas en el Museo de la Guitarra Española 'Antonio de Torres'; la asistencia al espectáculo 'Vengo Jondo', de la Compañía de Marco Flores, dentro del 59º Festival de Flamenco y Danza de Almería, y una jornada de aventura en vehículos 4x4 y barco por los parajes del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. En el foro también han participado otras instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Almería.