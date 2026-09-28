Detenida en Huércal-Overa (Almería) por incendiar la casa de sus vecinos, heridos por quemaduras

ALMERÍA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una mujer acusada de provocar un incendio en la casa de sus vecinos en Huércal-Overa (Almería), en la que vivían un matrimonio y sus dos hijos, de forma que la pareja resultó herida con quemaduras la tratar de extinguir el fuego.

Según ha indicado la Comandancia en una nota, los hechos tuvieron lugar el pasado 10 de septiembre cuando se recibió un aviso en el que se alertaba del incendio en la planta superior de una vivienda, con sus moradores en el interior.

La investigación de la Guardia Civil encontró indicios, a posteriori, de que la vecina de los afectados habría accedido por el patio a la parte superior de la vivienda afectada y con un mechero habría prendido las cortinas de una de las habitaciones.

El matrimonio y sus dos hijos menores, quienes se afanaron también en apagar las llamdas, fueron auxiliados tras el incendio, toda vez que la sospechosa fue detenida. Las diligencias y la arrestada han quedado a disposición judicial.