Detenidas en Almería tres personas por el robo y exportación ilícita de ocho coches de alta gama a África

Un agente de la Guardia Civil de Almería inspecciona uno de los vehículos sustraídos. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través de la Comandancia de Almería, ha desarticulado una red internacional dedicada al robo sistemático de vehículos de alta gama, especialmente modelos tipo SUV, y su posterior exportación ilícita al continente africano, en una operación que se ha saldado con tres detenidos.

La operación, denominada 'Canbus 3.0', ha permitido recuperar ocho vehículos sustraídos en distintas localizaciones de las provincias de Almería, Málaga, Granada y la Región de Murcia, así como intervenir otros dos turismos usados por los investigados en sus desplazamientos y diversos dispositivos electrónicos empleados para vulnerar los sistemas de seguridad de los automóviles.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Almería ha decretado prisión provisional para uno de los tres arrestados, un varón de 36 años y nacionalidad guineana, mientras que los otros dos, de 18 y 19 años y de nacionalidad francesa, han quedado en libertad con medidas cautelares, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Durante los meses de junio y julio, la Guardia Civil detectó un "repunte significativo" de robos de este tipo de vehículos en la provincia de Almería, lo que motivó la activación de un dispositivo conjunto en el que participaron el Equipo de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Almería, el Área de Investigación del Puesto Principal de Roquetas de Mar y la Udaiff del Puerto de Almería.

Fruto de esta coordinación se interceptó en el puerto un contenedor cargado con vehículos robados que iban a ser embarcados de forma inminente hacia Gambia. Posteriormente, se desarrolló una segunda actuación operativa con apoyo del Puesto Principal de Níjar, que culminó con la detención de los sospechosos mientras procedían a cargar otro contenedor con vehículos sustraídos.

Las investigaciones han puesto de manifiesto el alto grado de especialización de la organización, cuyos miembros empleaban "herramientas electrónicas avanzadas y conocimientos mecánicos para acceder, manipular y arrancar los coches sin llaves físicas". Además, realizaban una selección sistemática de los vehículos que iban a sustraer, los manipulaban y ocultaban para su posterior envío.

Asimismo, se ha evidenciado el uso de documentación falsa e identidades ficticias para dificultar la identificación de los implicados y facilitar el tránsito de los vehículos a través de rutas comerciales internacionales, mediante declaraciones de carga manipuladas y otras estrategias para sortear los controles aduaneros.

La operación se enmarca en una línea de trabajo sostenida por la Guardia Civil, que conecta con actuaciones previas en 2023 y 2025, en las que se detuvo a seis personas más, todas de nacionalidad francesa, y se recuperaron cinco vehículos sustraídos.

Desde la Comandancia han subrayado que la operación "continúa abierta con varias líneas de investigación en curso, dirigidas a esclarecer completamente los hechos, identificar a posibles colaboradores y determinar el grado de implicación de otras personas vinculadas con esta red criminal internacional".