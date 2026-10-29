Detenidas dos personas por golpear con un palo a un hombre para robarle en Las Norias de Daza (Almería)

Agentes de la Guardia Civil durante una de las detenciones en Las Norias de Daza, en El Ejido (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de robo con violencia cometido en Las Norias de Daza, en El Ejido (Almería), después de que supuestamente golpearan con un palo a un hombre para sustraerle una mochila que contenía un móvil y 300 euros.

La víctima sufrió lesiones graves en la cabeza y una fractura en la muñeca izquierda como consecuencia de la agresión, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La actuación comenzó tras recibirse un aviso en el 062 que alertaba de una agresión a una persona en la vía pública. A su llegada, los agentes encontraron a la víctima con la muñeca izquierda inflamada, cuya fractura fue confirmada posteriormente durante la asistencia médica.

Durante las primeras averiguaciones, el perjudicado relató a los agentes cómo se había producido el robo. La información recabada permitió orientar la búsqueda de los responsables y realizar un reconocimiento de las inmediaciones, donde los agentes localizaron y detuvieron a uno de los implicados.

Las pesquisas posteriores permitieron localizar y detener al segundo sospechoso. Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la plaza número cuatro de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de El Ejido.

La Comandancia ha recordado a la ciudadanía la importancia de "no poner en riesgo la integridad física ni la vida para defender bienes materiales" y ha recomendado "mantener la calma" ante este tipo de situaciones, no oponer resistencia y comunicar los hechos de inmediato a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Asimismo, ha subrayado la importancia de la colaboración ciudadana y ha señalado que se puede aportar información, incluso de forma anónima, a través del teléfono 062, la página web de la Guardia Civil y la aplicación 'Alertcops'.