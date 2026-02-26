Detenidas tres personas con antecedentes por la sustracción de un vehículo en Roquetas de Mar (Almería)

Herramientas y material intervenidos en el interior del vehículo utilizado por los detenidos en Roquetas de Mar (Almería). - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres personas con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio y tráfico de drogas por la sustracción de un vehículo en Roquetas de Mar (Almería), en el marco de una actuación conjunta con la Guardia Civil.

La intervención, desarrollada por el Grupo de Reacción Nocturna de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Almería, se inició cuando un agente fuera de servicio detectó un vehículo "circulando de forma errática" por una zona residencial, con tres ocupantes que mostraban un "patrón de vigilancia típico previo a la comisión de robos con fuerza en viviendas".

Tras comunicar los datos del turismo y comprobar que constaba una requisitoria en vigor por sustracción, se activó el protocolo de coordinación con la Guardia Civil. Otros dos agentes fuera de servicio se sumaron al seguimiento discreto del vehículo, que fue localizado estacionado en el Camino de las Salinas, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

Ante el "riesgo de huida", intervinieron identificándose como policías nacionales y aseguraron la situación hasta la llegada de la patrulla de la Guardia Civil, que colaboró en la detención y traslado de los implicados.

En el interior del maletero se hallaron herramientas habituales para la comisión de robos con fuerza. El conductor fue puesto a disposición judicial de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia, que ha decretado su ingreso en prisión.