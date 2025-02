Detenido en Almería por incitar al odio a través de Internet y amenazar con armas a colectivos vulnerables

ALMERÍA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Guardias civiles del Equipo de Respuesta a los Delitos de Odio (REDO) han detenido este sábado en Almería a un hombre por un delito de fomento, promoción e incitación pública al odio, hostilidad, discriminación y violencia, tras difundir contenidos especialmente violentos de carácter racista, xenófobo y misógino en foros de Internet.

Así lo ha comunicado el Instituto Armado en una nota, detallando que el detenido usaba sus perfiles para difundir comentarios y publicaciones con un marcado carácter violento, de odio y discriminación contra varios grupos.

Por ejemplo, contra las mujeres con comentarios como "a la mujer hay que reventarla a palos" o contra los extranjeros --especialmente musulmanes-- con publicaciones donde ensalzaba su figura xenófoba "sí, soy racista, qué pasa. Te mataría simplemente por ser mora, aunque no me hagas nada". También contra personas con síndrome de Down o contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, todo ello sin ningún tipo de restricción de privacidad y al alcance de cualquier persona usuaria de internet y redes sociales, según han añadido.

Asimismo, han explicado que la investigación se inició gracias a la monitorización que realiza la Guardia Civil en Internet y redes sociales para prevenir la difusión de contenidos discriminatorios, intolerantes y especialmente violentos.

En este caso, guardias civiles del Servicio de Información detectaron en un foro de Internet un perfil que publicaba contenidos de "carácter discriminatorio" hacia personas pertenecientes a colectivos especialmente protegidos y a las que amenazaba con emplear armas de fuego contra ellas.

Además, la Guardia Civil ha señalado que el detenido mostraba también su "especial admiración" hacia Brenton Tarrant, el hombre australiano que perpetró un ataque con armas de fuego contra dos mezquitas en Christchurch (Nueva Zelanda), en marzo de 2019, en los que asesinó a 51 personas y dejó heridas otras 50.

Finalmente, la operación ha culminado con la detención de esta persona y el registro de su domicilio, donde ha sido intervenido un arma de fuego y un machete de grandes dimensiones. Este operativo se ha desarrollado en coordinación con los Fiscales Delegados para los Delitos de Odio y Discriminación de las Fiscalías Provinciales de Vitoria y Almería.