Detenido en Almería el patrón de una pequeña patera rescatada con diez personas a bordo tras 18 horas en el mar

Agentes de la Policía Nacional trasladan al detenido en Almería. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Almería a un varón como presunto responsable de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros tras identificarlo como el patrón de una pequeña patera que había partido desde las costas de Argelia con diez personas a bordo y que permaneció aproximadamente 18 horas en el mar.

Según ha informado la Comisaría Provincial en una nota, la actuación fue desarrollada por agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif), perteneciente a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras.

Los hechos se iniciaron durante la mañana del pasado domingo 2 de agosto, cuando la Sala Operativa Cimacc 091 recibió una comunicación sobre la localización en alta mar de una embarcación ocupada por diez migrantes, todos ellos mayores de edad y "aparentemente en buen estado de salud".

Los integrantes de la patera fueron rescatados por el Servicio Marítimo y trasladados hasta el Centro de Atención Temporal de Extranjeros, ubicado en el puerto de Almería. Allí recibieron una primera asistencia de personal de Cruz Roja y después fueron atendidos por agentes de la Policía Nacional, que realizaron las actuaciones legalmente previstas.

Los investigadores especializados iniciaron las gestiones necesarias para esclarecer las circunstancias en las que se había producido la travesía, determinar el punto de partida de la embarcación e identificar a las personas responsables de su organización y pilotaje.

Uno de los ocupantes habría asumido el pilotaje, la orientación mediante una brújula y las tareas de repostaje necesarias para alcanzar las costas españolas. Según las pesquisas policiales, la travesía habría sido organizada con una finalidad económica por una estructura criminal asentada en Argelia "dedicada a favorecer la entrada irregular de personas en territorio español".

La Policía Nacional ha subrayado que las condiciones de la navegación supusieron un "grave riesgo" para la vida y la integridad de los ocupantes debido a la duración del trayecto y a la insuficiencia de los medios empleados.

La patera era una embarcación de fibra de aproximadamente cinco metros de eslora y un metro y medio de manga, equipada con un motor de 40 caballos de potencia considerado "insuficiente para transportar con seguridad" a las diez personas que viajaban a bordo.

Como resultado de las actuaciones, el detenido pasó a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, plaza número 5 de la capital almeriense, en funciones de guardia.