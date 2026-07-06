Detenido en Almería un varón con drogas ocultas en su ropa interior que iba en un coche con las luces apagadas

Drogas intervenidas. - POLICÍA LOCAL DE ALMERÍA

ALMERÍA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Almería ha detenido a un varón de 44 años que circulaba con las luces apagadas a bordo de un vehículo por la Avenida Blas Infante quien, además, escondía varias dosis de distintas sustancias estupefacientes en su ropa interior.

Los hechos han ocurrido en la madrugada de este lunes, cuando los agentes, en labores de vigilancia, observaron un vehículo con tres personas que circulaba por la citada vía sin encender los faros, por lo que se procedió a darle el alto.

Al entrevistarse con el conductor, los agentes se percataron de que este tenía la mandíbula inferior "desviada hacia un lado", los ojos "vidriosos" y "dificultades al hablar", por lo que sospecharon que pudiera ir bajo los efectos de las drogas.

Los agentes le hicieron descender del vehículo, que posteriormente fue inmovilizado, al igual que a sus dos acompañantes de 43 y 39 años, quienes también fueron registrados.

En los cacheos, los agentes encontraron en la ropa interior del conductor un envoltorio de plástico con una sustancia que parecía ser cocaína, mientras que al acompañante que acabaría detenido se le incautaron ocultos también en su ropa íntima diversos envoltorios con, según todos los indicios, diferentes tipos de drogas.

En concreto, se le halló en posesión de 'cocaína rosa', hachís, éxtasis o cerca de 115 gramos de pasta de anfetaminas, constituyendo un delito al superar la cantidad permitida.