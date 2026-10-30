Detenido en Arboleas (Almería) por circular 18 kilómetros en sentido contrario bajo los efectos del alcohol

Archivo - Agentes de la Guardia Civil de Tráfico en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Arboleas (Almería) a un conductor como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial tras recorrer 18 kilómetros en sentido contrario por la Autovía del Almanzora y dar positivo en alcohol.

Los hechos ocurrieron sobre las 0,10 horas del 3 de octubre, cuando agentes del Destacamento de Tráfico de Vera, durante un servicio de vigilancia, fueron alertados de la presencia de un vehículo que circulaba en sentido contrario por la carretera A-334.

Tras interceptarlo, los agentes le practicaron pruebas de alcohol y drogas al apreciar una "clara sintomatología de estar bajo la influencia de alcohol", según ha informado el instituto armado en una nota.

Por el presunto delito de conducción temeraria, el detenido podría enfrentarse a una pena de prisión de seis meses a dos años y a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante más de un año y hasta seis años.

Asimismo, el delito de conducción bajo los efectos del alcohol contempla penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. En todos los casos, también supone la privación de ese derecho durante más de un año y hasta cuatro años.

La Guardia Civil recuerda que el alcohol y las drogas figuran entre las principales causas de los siniestros viales por sus efectos negativos sobre la conducción. Por ello, la Agrupación de Tráfico incide en su prevención durante los dispositivos diarios de vigilancia.