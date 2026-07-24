Detenido en El Ejido (Almería) un reclamado por un juzgado de Madrid tras quedar atrapado en un coche

Archivo - Un vehículo de la Policía Local de El Ejido (Almería). - POLICÍA LOCAL DE EL EJIDO - Archivo

EL EJIDO (ALMERÍA), 24 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de El Ejido (Almería) ha detenido a un hombre después de auxiliarlo para salir de un vehículo en el que había quedado atrapado y comprobar que tenía en vigor una orden judicial de búsqueda, detención e ingreso en prisión dictada por un juzgado de Madrid por un delito de robo con violencia e intimidación.

La actuación tuvo lugar el 19 de julio, cuando una patrulla de la Unidad de Prevención acudió a la avenida América tras recibir un aviso del Centro de Coordinación Operativa y Videovigilancia (Cecov) sobre una persona atrapada en el interior de un vehículo.

Después de facilitar su salida, los agentes realizaron las comprobaciones oportunas y confirmaron que la requisitoria había sido dictada por el Juzgado de lo Penal número 7 de Madrid. El hombre fue trasladado a dependencias policiales para su puesta a disposición judicial.

OTROS TRES RECLAMADOS POR LA JUSTICIA

El arresto forma parte de las cuatro detenciones de personas reclamadas por la Justicia que la Policía Local ha practicado entre el 15 y el 21 de julio durante servicios preventivos de seguridad ciudadana en distintos puntos del municipio.

Según ha informado el cuerpo policial a través de su perfil en 'Facebook', la primera actuación se produjo el 15 de julio en la plaza Teniente Arturo Muñoz, donde agentes de la Unidad de Atestados e Investigación de Accidentes de Tráfico atendieron el aviso de un ciudadano sobre dos individuos que alteraban el orden público y ocasionaban daños a varios vehículos estacionados.

Al identificarlos, los policías comprobaron que uno de ellos tenía una orden judicial de búsqueda, detención y personación por un presunto delito de violencia física en el ámbito familiar, por lo que fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente.

El tercer arresto se produjo en la mañana del 21 de julio, después de que agentes del Grupo Operativo de Apoyo y Prevención (GOAP) observaran a un individuo en el interior de un vehículo que presentaba "síntomas de abandono" en la calle Valor.

La "actitud esquiva" del ocupante motivó su identificación y la consulta de las bases de datos policiales, en las que constaban dos órdenes judiciales en vigor: una de búsqueda, detención y presentación y otra de búsqueda, detención e ingreso en prisión.

Ambas requisitorias habían sido emitidas por distintas secciones del Tribunal de Instancia de Almería por delitos de robo con fuerza en las cosas. El hombre fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción número 4, en funciones de guardia, del Tribunal de Instancia de El Ejido.

La cuarta actuación tuvo lugar esa misma tarde, cuando agentes de la Unidad de Playas sorprendieron a un varón que pescaba en un espigón de la playa de Guardias Viejas, una "actividad prohibida en ese lugar".

Durante su identificación, los agentes comprobaron que tenía una orden de búsqueda, detención y personación dictada por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Fuengirola. El hombre fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición de la autoridad judicial en funciones de guardia de El Ejido.

La Policía Local ha señalado que la presencia de los agentes y las comprobaciones realizadas durante las intervenciones ordinarias permiten "no solo atender las incidencias ciudadanas, sino también localizar a personas reclamadas por la autoridad judicial y garantizar el cumplimiento de las resoluciones dictadas por los tribunales".