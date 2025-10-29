Detenido un hombre acusado de apuñalar a su compañero de piso en Vera (Almería)

ALMERÍA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de apuñalar a su compañero de piso en una céntrica vivienda de la localidad almeriense de Vera (Almería), de modo que la víctima tuvo que ser evacuada para ser atendida de las heridas sufridas.

Según han indicado fuentes de la Comandancia, el detenido está investigado por un delito de lesiones ante los hechos tuvieron lugar a primera hora de la mañana de este martes, donde los hombres habrían mantenido una discusión que desembocó en la agresión.

A preguntas de los medios, el subdelegado de Gobierno, José María Martín, ha señalado la "gravedad" de dichas lesiones, de modo que tras la llegada de la víctima al Hospital de La Inmaculada de Huércal-Overa, posteriormente tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario de Granada.

"La presunta autora de esa agresión fue detenida por Guardia Civil y está puesta a disposición judicial", ha añadido Martín sobre la situación del arrestado detenido en el mismo lugar de los hechos, que fue acordonado por la Policía Local.