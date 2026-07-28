Detenido por intentar agredir con una botella rota al hombre al que había robado la cartera en Roquetas (Almería)

Archivo - Agentes de la Guardia Civil trasladan al detenido en Roquetas de Mar (Almería). - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón en la barriada de las 200 Viviendas, en Roquetas de Mar (Almería), como presunto autor de un delito de tentativa de lesiones con instrumento peligroso y de otro de robo con violencia, tras intentar agredir con una botella de cristal fracturada a un hombre al que, presuntamente, había asaltado la noche anterior para sustraerle la cartera.

Según ha informado la Comandancia en una nota, los agentes prestaban servicio de prevención de la seguridad ciudadana en una zona de especial atención operativa cuando escucharon el sonido de una botella al romperse y "fuertes gritos" procedentes del interior de un portal.

Ante la posibilidad de que se produjera una agresión, los guardias civiles accedieron al inmueble y sorprendieron a un individuo que empuñaba los restos de una botella de cristal fracturada "con la intención de agredir a otro varón".

La intervención de los agentes permitió reducir al presunto agresor y evitar un ataque que podría haber tenido "graves consecuencias". Una vez controlada la situación, efectuaron un "registro superficial de seguridad" y localizaron entre las pertenencias del detenido varios objetos cortantes, entre ellos dos cuchillas de cúter, que fueron intervenidas.

La víctima manifestó entonces que el arrestado era la misma persona que la noche anterior la había asaltado violentamente para sustraerle la cartera.

Las gestiones de investigación posteriores permitieron confirmar la presunta implicación del detenido en ambos hechos. El arrestado fue puesto a disposición del Juzgado de Roquetas de Mar.

La Guardia Civil ha destacado la importancia de los servicios preventivos que desarrolla en las zonas con mayor incidencia delictiva. Asimismo, ha recordado la importancia de comunicar de forma inmediata cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad de las personas o alterar la seguridad ciudadana, ya que la colaboración ciudadana "resulta esencial para facilitar una respuesta eficaz" de los agentes y prevenir nuevos delitos.

En caso de emergencia, los ciudadanos pueden contactar con la Guardia Civil a través del teléfono 062, su página web o la aplicación 'Alertcops', que permite comunicarse de forma rápida y discreta con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.