Detenido por maniatar y amenazar a un varón de 90 años con una pistola falsa para robarle 2.000 euros en Almería

ALMERÍA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de inmovilizar y tapar la cara a un varón de más de 90 años en su vivienda de Oria (Almería) para, mediante amenazas con una pistola falsa, que resultó ser un mechero, sustraerle un botín de 2.000 euros.

Según ha indicado la Comandancia en una nota, los hechos tuvieron lugar a finales del pasado mes de julio en una residencia ubicada en el paraje La Granja de la Rambla de Oria, cuando la víctima interpuso una denuncia por el robo.

Con base en su relato, fueron dos las personas que irrumpieron en su domicilio, la taparon la cabeza y le inmovilizaron. Así, mientras que uno le amenazaba con la supuesta pistola, el otro se dirigió al dormitorio y le sustrajo 2.000 euros en efectivo.

De las informaciones obtenidas durante la inspección del lugar donde sucedieron los hechos, y tras entrevistarse con la víctima, los agentes sospecharon que los autores pudieran conocer a la víctima. En este sentido, unos días antes del robo, un conocido que le ayudaba con las tareas del hogar le llevó al banco a retirar dinero.

Fruto de las investigaciones, los agentes localizaron el vehículo utilizado por los sospechosos, el cual pertenecía a la pareja de la persona que le llevó a la entidad bancaria, y que es habitualmente utilizado por el supuesto autor de los hechos.

Como resultado de esta investigación, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería detiene en Oria (Almería) a una persona como supuesto autor de un delito de robo con violencia e intimidación. Las diligencias junto con el arrestado se han puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Único de Purchena (Almería). La investigación sigue abierta para identificar al segundo implicado.