Detenido en Roquetas de Mar (Almería) por intentar deshacerse un cadáver tras ocultarlo en un punto de venta de droga

ALMERÍA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería en colaboración con Policía Local de Roquetas de Mar ha detenido a una persona, como supuesto autor de un delito contra la salud pública y otro de omisión del deber de socorro, tras intentar deshacerse del cuerpo de la persona fallecida en un punto activo de venta de drogas de la barriada de las 200 viviendas del término municipal de Roquetas de Mar (Almería).

Según ha detallado la Benemérita en una nota, el pasado mes de julio, sobre las 18,00 horas la Guardia Civil tuvo conocimiento de que, en la Calle Blas Infante de la barriada de las 200 viviendas de la localidad de Roquetas de Mar, se encontraba una persona "tirada en el suelo y posiblemente fallecida". Personada en el lugar la fuerza actuante, solicitó la asistencia de los servicios médicos que, no certificaron la muerte natural con lo que se activó el protocolo judicial.

Las fuerzas del Puesto Principal de la Guardia Civil de Roquetas de Mar se hicieron cargo de la investigación, recogiendo todos los indicios y testimonios posibles en el lugar de los hechos.

Tras la investigación llevada a cabo por personal de la Guardia Civil, se obtuvieron indicios "vigorosos, fundados y racionales" que permitieron conocer que el cuerpo localizado había sido trasladado desde un activo punto de droga a la vía pública, para eludir la acción policial.

De la misma manera, se localizó este activo punto de venta de droga, que fue desmantelado antes de finalizar la presente investigación, denominada como operación 'Puvicen'.

Como resultado de esta investigación, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha detenido a un varón de 37 años, como supuesto autor de un delito contra la salud pública y otro de omisión del deber de socorro.

Las diligencias, el detenido, así como las pruebas que confirman los hechos, han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial.