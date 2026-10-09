Detenido por la sustracción de cuatro vehículos en la comarca del Almanzora (Almería), uno de ellos robado en Alemania

ALMERÍA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una persona en la comarca del Almanzora (Almería) como presunta autora de cuatro delitos de robo o hurto de uso de vehículos, uno de ellos sustraído en Alemania, y otro de falsedad documental, en una operación que ha permitido recuperar los cuatro vehículos.

La investigación comenzó el pasado mes de septiembre, después de que los agentes tuvieran conocimiento de la sustracción de varios vehículos en fechas próximas y en distintas localidades de la comarca, según ha informado la Comandancia en un comunicado.

A partir de la información recabada, los agentes establecieron una relación entre los hechos y lograron atribuir su presunta autoría a una misma persona, que contaba con antecedentes por hechos similares.

Además, comprobaron que el vehículo sustraído en Alemania circulaba con placas de matrícula correspondientes a otro turismo, motivo por el que al detenido también se le atribuye un presunto delito de falsedad documental.

El Instituto Armado ha destacado la labor de investigación desarrollada para esclarecer estos delitos contra el patrimonio, que habían generado "preocupación entre la población", y ha recordado que "la colaboración ciudadana y la denuncia temprana resultan fundamentales".

En este sentido, ha señalado que cualquier información puede comunicarse a través del teléfono 062, la página web oficial de la Guardia Civil o la aplicación 'AlertCops', incluso de forma anónima.