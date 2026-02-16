Detenido un "temerario" motorista con placas "manipuladas" que se dio a la fuga en Roquetas de Mar (Almería)

Archivo - Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería). - GUARDIA CIVIL - ARCHIVO

ALMERÍA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón sin permiso de conducir por la pérdida de puntos al que se investiga por un delito de conducción temeraria después de que se diera a la fuga en Roquetas de Mar (Almería) al tratar de ser identificado por los agentes a bordo de una motocicleta con las placas de matrícula "manipuladas".

Según ha indicado el Subsector de Tráfico de Almería, los hechos tuvieron lugar hace un mes en la N-340a cuando los agentes se percataron de la presencia de una motocicleta de gran cilindrada que emitía un "gran ruido, excesivo y molesto".

Así, trataron de dar el alto a su conductor, momento en el que este "hizo caso omiso a las indicaciones de los agentes" y arrancó una huida "a gran velocidad, poniendo en gran peligro a los demás usuarios de la vía y peatones que en ese horario era muy abundante".

El conductor realizó "adelantamientos peligrosos y antirreglamentarios, ejecutando maniobras evasivas y de evidente temeridad, obligando a otros conductores a realizar maniobras bruscas para evitar colisión".

Una vez consultada la placa de matrícula que portaba, se verificó que la marca y el modelo no coincidía con la moto implicada en los hechos. El conductor tampoco tenía vigente su permiso de conducir. Por todo ello fue detenido por un supuesto delito de conducción temeraria, de falsedad documental oficial y por un supuesto delito de pérdida de vigencia del permiso de conducir.