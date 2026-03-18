Detenido en una zona de venta de droga en Almería tras localizar un arma de fuego prohibida oculta en su coche

Arma de fuego intervenida en Almería. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Almería a un individuo después de localizar un arma de fuego prohibida oculta en su vehículo durante un dispositivo de prevención de la seguridad ciudadana desarrollado durante la madrugada del pasado martes, en una zona conocida por la venta de sustancias estupefacientes.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Almería, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar sobre la 01,30 horas, cuando agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana detectaron un vehículo que se encontraba obstaculizando el carril de circulación con el maletero abierto, mientras su conductor manipulaba diversos objetos en su interior.

Ante esta situación, los agentes solicitaron apoyo de otra dotación policial para realizar un seguimiento discreto del vehículo. Minutos después, el conductor inició la marcha, momento en el que fue interceptado por los actuantes.

Tras inspeccionar el turismo, los agentes localizaron en el interior del maletero, oculto en un compartimento lateral, un arma de fuego de tipología prohibida según la normativa vigente. El arma carecía de numeración y presentaba características que la convierten en "especialmente peligrosa" para la integridad de las personas.

Por ello, los agentes procedieron a la detención del conductor como presunto responsable de un delito relacionado con la tenencia ilícita de armas. El arma fue intervenida y trasladada a la Brigada Provincial de Policía Científica de la Comisaría de Almería para su peritación y estudio, con el fin de comprobar si ha sido utilizada para cometer algún hecho delictivo.