Detenidos dos hermanos acusados de robar y agredir con otro a una pareja de ancianos en su casa de Purchena (Almería)

ALMERÍA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos de tres hermanos identificados como presuntos autores de un robo con violencia a una pareja de ancianos en su vivienda de Purchena (Almería) el pasado domingo, la cual resultó agredida por los asaltantes quienes, entre otras pertenencias, se llevaron una cámara de seguridad con el objetivo de eliminar pruebas.

Según ha informado la Comandancia, los hechos se produjeron cuando la víctima, un hombre con deficiencia visual, se encontraba en su domicilio y escuchó ruidos procedentes del patio.

Al dirigirse al lugar, sorprendió a tres personas en el interior del mismo, quienes "sin mediar palabra" comenzaron a agredirle "con violencia" e "incluso utilizando objetos contundentes", lo que le provocó heridas y la rotura de sus gafas graduadas "dejándolo aún más indefenso".

Durante el asalto, también fue agredida su pareja, quien estaba presente en el interior de la vivienda. Los agresores accedieron además al interior del domicilio, de donde sustrajeron dos teléfonos móviles y una cámara de vigilancia.

Tras la denuncia, el equipo de investigación de Albox inició "de inmediato" las correspondientes diligencias y averiguaciones para identificar a los presuntos autores. Así, mediante un acta de reconocimiento fotográfico, la víctima pudo reconocer a tres hermanos como supuestos autores de los hechos.

Los agentes lograron acto seguido localizar y detener a dos de los tres presuntos autores, quienes ya han sido puestos a disposición del Juzgado Único de Purchena (Almería). Las gestiones se mantienen para localizar al tercer sospechoso.