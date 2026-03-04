Detenidos tres cuidadores en Oria (Almería) por estafar 60.000 euros a un anciano y apropiarse de su casa y coche

Un agente de la Guardia Civil durante una actuación en la provincia de Almería. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Oria (Almería) a tres personas que actuaban como cuidadores de una persona de avanzada edad y con movilidad reducida, a la que presuntamente estafaron unos 60.000 euros y de la que llegaron a apropiarse de su vivienda y de su vehículo.

Los detenidos, acusados de los delitos de estafa y apropiación indebida tras aprovecharse de la situación de "especial vulnerabilidad" de la víctima, han pasado a disposición de la autoridad judicial competente, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

La investigación, desarrollada en el marco del Plan Mayor de Seguridad de la Guardia Civil, se inició a partir de una alerta recibida a través de la colaboración ciudadana, después de que personas del entorno familiar de la víctima advirtieran de la situación en la que se encontraba.

Durante las pesquisas, los agentes comprobaron que los detenidos actuaban como cuidadores de la víctima y realizaban tareas domésticas, si bien mantenían tanto a la persona afectada como a su vivienda en condiciones "infrahumanas". Además, tenían acceso a sus cuentas bancarias, desde las que efectuaron movimientos de dinero de forma periódica hasta causarle un perjuicio económico cercano a los 60.000 euros.

Asimismo, mediante engaño, lograron apropiarse de la vivienda y del vehículo de la víctima tras formalizar una escritura de reconocimiento y decisión de pago de deuda.