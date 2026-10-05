La DGT registra 3.000 denuncias por usar el móvil al volante en la provincia de Almería desde 2025

Un agente de la Guardia Civil y un voluntario de Aspaym durante uno de los controles de la campaña de la DGT contra las distracciones al volante en Almería. - SUBDELEGACIÓN

ALMERÍA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha registrado durante 2025 y lo que va de 2026 un total de 3.000 denuncias por el uso manual del teléfono al volante en la provincia de Almería, donde este lunes ha comenzado una nueva campaña de vigilancia y control centrada en las distracciones y los factores de riesgo asociados que se prolongará hasta el domingo 11 de octubre.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en una nota, en la campaña desarrollada el pasado año se controlaron 5.600 vehículos en la provincia y se tramitaron 160 denuncias.

La campaña ha comenzado en la explanada junto a la sede de las pistas de la DGT en Paseo de Ribera, con la participación del secretario general de la Subdelegación del Gobierno, Antonio Hernández de la Torre-Chicote; el jefe provincial de Tráfico, José María Méndez, y el capitán de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Almería, Eduardo Fernández.

Durante la visita al dispositivo, Méndez ha asegurado que "las distracciones al volante son la principal causa de accidentabilidad" y ha subrayado que el objetivo es trasladar que "hay que tener tolerancia cero contra las distracciones".

Asimismo, ha explicado que se desarrollarán controles "en cualquier tipo de vía y a cualquier hora" hasta el próximo domingo, cuando finalizará el operativo especial de la DGT.

La campaña cuenta también con voluntarios de la Federación Nacional de Lesionados Medulares y Otras Discapacidades Físicas (Aspaym), que colabora desde 2007 con la DGT en diferentes acciones de concienciación a conductores.

El voluntario de Aspaym en Almería Bernardo Clemente ha destacado que para la asociación "es muy positivo colaborar con este tipo de campaña para concienciar de los riegos que tienen las distracciones al volante".

Durante la jornada de este lunes, los voluntarios se han acercado a los conductores para trasladarles las consecuencias que un despiste al volante puede tener para los viajeros o peatones.

Las distracciones al volante constituyen el factor concurrente más habitual en los siniestros viales, con 15.707 casos, que suponen el 21 por ciento del total, según los datos nacionales de la DGT.

En los siniestros mortales, la distracción también es el factor más frecuente, con 444 casos, el 32 por ciento, por lo que la DGT considera este tipo de campañas imprescindibles para alertar de los riesgos que implica la conducción distraída o desatenta.