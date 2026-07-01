Diputación de Almería afirma ante las causas judiciales que sus presidentes "siempre han viajado y viajarán con agenda"

Archivo - El portavoz del equipo de gobierno y diputado provincial de Presidencia de la Diputación de Almería, Carlos Sánchez, en una sesión plenaria. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de gobierno de la Diputación de Almería y diputado provincial de Presidencia, Carlos Sánchez, ha defendido ante las investigaciones judiciales derivadas del caso Mascarillas que "tanto el anterior presidente" de la institución Javier Aureliano García como el actual, José Antonio García Alcaina, "siempre han viajado, viajan y viajarán con agenda" pública.

Así lo ha trasladado durante el Pleno ordinario celebrado este miércoles en el que el portavoz del grupo provincial del PSOE, Juan Manuel del Real Ruiz, le ha interpelado por la pieza separada que indaga sobre un supuesto viaje "privado" de dos días en junio de 2025 que, según los indicios, habría sido escudado en una reunión de la FEMP en Madrid. En él, García y su entonces jefa de gabinete gastaron 1.892,84 de fondos públicos.

"Toda interpretación que tanto usted como yo podamos hacer de este caso en concreto se nos escapa de las manos porque evidentemente, como muy bien ha dicho, es un proceso que está judicializado", ha manifestado Sánchez al respecto después de que los socialistas exigieran explicaciones políticas al respecto.

No obstante, el diputado 'popular' se ha afanado en defender que los viajes realizados por los presidentes de la Diputación se ajustan a su labor institucional, por lo que ha rechazado cualquier "auditoría" al respecto ya que, además, "la contratación de los viajes tiene un funcionario responsable" que se encarga de ellos.

Así, ha apuntado hacia la figura de un empleado público que "pide presupuesto, contrata el vuelo y el hotel, y chequea que ese servicio se ha prestado de manera correcta" como parte de un "procedimiento normal como en cualquier otro tipo de servicio".

En cualquier caso, ha expresado su confianza en que todas estas cuestiones quedarán solucionadas con el avance de la investigación judicial "de una manera muy clara, muy contundente y, además, muy rápida".

PERSONACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

Del Real Ruiz ha hecho alusión a la investigación de la UCO en el marco de la causa sobre la presunta contratación irregular a través de la Diputación para el cobro de comisiones que, en este caso, ponía bajo sospecha dicho viaje, lo que ha dado lugar a una pieza separada sobre la que el dirigente socialista ha querido saber si la Diputación se va a personar como parte interesada.

Con ello, ha apelado la "responsabilidad" de la Diputación para "hacer una averiguación" en torno a los viajes que pudiera haber realizado el expresidente y determinar si, conforme a las sospechas de expediciones particulares, dicha situación "se podía haber producido más veces" para, llegado el caso, "ponerlo a disposición del juzgado" ante un "posible perjuicio a la administración".

El dirigente socialista también ha puesto en cuestión las condiciones en las que se dio el viaje en el que participaron solo el expresidente y su asesora, ante lo que Sánchez ha afirmado que el desplazamiento de personal se ajusta "por el contenido que pueda tener la agenda", lo que determina que se movilicen "más recursos o menos recursos".

"Si es un viaje institucional donde se requiere que asista alguien de protocolo, pues asiste el funcionario de protocolo. Si se requiere que vaya el gabinete de prensa, pues va el gabinete de prensa", ha apuntado ante la existencia de otro tipo de reuniones "internas" donde no hay que "vender mediáticamente" su contenido y, por tanto, "no hace falta evidentemente sacarle un billete de avión o de hotel a un periodista" y "malgastar el dinero".

En el aire han quedado otras preguntas efectuadas por el portavoz del PSOE, quien ha solicitado saber si la entonces jefa de Gabinete de Javier Aureliano García, cuyo puesto es de libre designación, "sigue trabajando" y "cobrando un sueldo, además de los más cuantiosos" de la Diputación.

PIDEN EL CESE DEL ALCALDE DE TÍJOLA

Durante la celebración del Pleno, el portavoz provincial de Vox, Pedro Manuel Agüera, ha solicitado también el cese del diputado provincial de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos y alcalde de Tíjola, José Juan Martínez, quien se encuentra investigado en la causa de Mascarillas por su faceta empresarial.

Agüera, quien de forma subsidiaria ha interesa la suspensión temporal del diputado provincial, ha aludido a la situación de una sociedad mercantil vinculada a Martínez sobre la que, conforme a una resolución el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía, se habría producido un "vaciamiento patrimonial" para evitar pagos a Hacienda; un asunto recurrido ante los tribunales de justicia.

"La gravedad y la acumulación de informaciones publicadas menoscaban de forma directa e inmediata los estándares de ejemplaridad, transparencia, idoneidad y exigible a los miembros de esta corporación provincial", ha estimado el portavoz de Vox para solicitar el cese del diputado provincial pese a mostrar su respeto a la presunción de inocencia.

Aunque Martínez se encontraba presente en el Pleno, ha sido el portavoz del equipo de gobierno quien ha contestado a dicha cuestión para asegurar que la misma "no atañe en nada a la Diputación", que ha reducido a "una cuestión de una empresa que tiene un recurso con Hacienda" como "miles y miles de particulares".

"Yo no he visto al señor Martínez aparecer en ningún papel de lo que usted menciona", ha añadido Sánchez, quien ha puesto en cuestión que haya trascendido la resolución administrativa. "Yo creo que la empresa no ha filtrado el documento, por lo tanto, me da la sensación de que la Agencia Tributaria sí", ha dicho.

Con ello, ha aludido a otras causas vinculadas a "un levantamiento patrimonial de 1,37 millones de euros" del exportavoz parlamentario de Vox Francisco Serrano, quien, según ha recordado, está investigado por "fraude por subvenciones públicas de 2,5 millones de euros".