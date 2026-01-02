La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Uleila del Campo estrechan su colaboración para impulsar servicios

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, firma en el libro de honor del Ayuntamiento de Uleila del Campo, junto a su alcalde, Juan José Fuentes. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ULEILA DEL CAMPO (ALMERÍA), 2 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Uleila del Campo han estrechado su colaboración para promover la creación y la mejora de servicios e infraestructuras en el municipio.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha visitado la localidad y ha mantenido una reunión con su alcalde, Juan José Fuentes, y su equipo de Gobierno en la que también ha participado el diputado de Sostenibilidad, Media Natural, Agua y Captación de Fondos Europeos de Almería, José Juan Martínez.

Tras la firma del presidente en el libro de honor del Ayuntamiento ha tenido lugar una reunión con el equipo de Gobierno en el Salón de Plenos en la que se han abordado las cuestiones más importantes que Diputación lleva a cabo en el municipio como aquellas relacionadas con infraestructuras hídricas, según ha trasladado la institución provincial en una nota.

La Diputación ha llevado a cabo diferentes actuaciones en los últimos encaminadas a mejorar este servicio en el municipio como las realizadas en los sondeos La Canal y Rambla El Cañal.

García Alcaina ha subrayado su vocación para "atender de forma especial las demandas y necesidades de los pueblos más pequeños". "Tenemos que estar al lado de los alcaldes y sus vecinos por eso vamos a estrechar la colaboración con el Ayuntamiento de Uleila del Campo para que se traduzca en proyectos que mejoren la calidad de vida y el bienestar de todos los vecinos", ha manifestado.

Por su parte, Fuentes ha puesto de relieve la "gran aportación de Diputación en la prestación de servicios del muncipio", y ha agradecido al presidente la visita, así como "su preocupación y empeño personal por emprender proyectos que mejoren nuestro pueblo".

En la reunión también se han tratado otras inversiones provinciales como el medio millón de euros destinado a la rehabilitación de carreteras provinciales en el municipio o los 170.000 euros que se enmarcan en el Plan de Caminos Municipales de la institución provincial en Uleila.

Tras la reunión, el alcalde y el presidente, acompañados por el diputado y los miembros de la corporación municipal, han visitado el "espectacular belén" que se puede ver en una de las salas del Consistorio y que corre a cargo de Adoración Antolín, quien fue la primera alcaldesa de la democracia de Uleila y una de las pioneras de la política local a nivel nacional.