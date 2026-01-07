La Diputación de Almería inicia el año 2026 con una estrategia de proyección exterior apoyada en sus grandes marcas

El diputado de Promoción de la Provincia de Almería, Carlos Sánchez, durante un 'showcooking'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha arrancado el año 2026 con el refuerzo de la proyección exterior de la provincia a través de sus tres grandes marcas institucionales 'Costa de Almería', 'Sabores Almería' y 'Talento Almeriense', que estarán presentes en Fitur, Holiday World Show de Dublín, Madrid Fusión y en las citas We Love Flamenco y la Semana Internacional de la Moda Flamenca (Simof), que se celebrarán en Sevilla.

Turismo, gastronomía y diseño se dan la mano para mostrar el "enorme potencial de Almería como territorio diverso, creativo y competitivo, capaz de ofrecer experiencias únicas durante todo el año, productos gastronómicos de excelencia y talento emergente con identidad propia", según ha señalado la institución provincial en una nota.

Una hoja de ruta que consolida a la provincia como un "referente que combina tradición e innovación". De este modo, las marcas provinciales de Almería han iniciado el año con una agenda estratégica de presencia en eventos de primer nivel, "con el objetivo de posicionar la provincia en turismo, gastronomía y diseño en los principales escaparates sectoriales".

El diputado de Promoción de la Provincia de Almería, Carlos Sánchez, ha subrayado que "arrancamos el año con una hoja de ruta muy clara: situar a Almería en el lugar que le corresponde a través de sus grandes fortalezas".

"Nuestras marcas provinciales son el mejor escaparate del talento, la calidad y la diversidad de una provincia capaz de competir en los principales foros nacionales e internacionales", ha añadido.

Asimismo, ha señalado que Fitur, Holiday World Show de Dublín, Madrid Fusión, We Love Flamenco y Simof "nos permiten mostrar que Almería es turismo durante todo el año, excelencia gastronómica y creatividad con identidad propia".

Sánchez ha destacado que "estas acciones no son hechos aislados, sino el resultado de una estrategia sostenida en el tiempo, basada en la colaboración público-privada y en el apoyo decidido a nuestros municipios, empresas y creadores".

"Desde la Diputación seguimos trabajando para que cada iniciativa genere oportunidades, riqueza y empleo, y para que Almería continúe consolidándose como un territorio moderno, innovador y con un enorme potencial de futuro", ha apostillado.

'COSTA DE ALMERÍA' ARRANCA SU AGENDA 2026

La marca 'Costa de Almería' arranca este mes su intensa agenda promocional y para ello estará presente en Madrid y en Dublín. Holiday World Show y Fitur se consolidan como las primeras citas del año.

El destino almeriense contará en Fitur 2026, del 21 al 25 de enero, con un stand propio para exhibir la oferta de sus 103 municipios. La propuesta institucional apuesta por la desestacionalización de la demanda turística, "reforzando el turismo activo, deportivo, de interior y cultural a través de más de 70 acciones a lo largo del año y una estrecha colaboración público-privada".

En esta edición se hará especial hincapié en la diversidad de recursos de la provincia, con especial atención a su riqueza natural y a la oferta cultural, entre la que sobresale el Museo del Realismo Español Contemporáneo de Almería (Murec), además de un conjunto de bondades que sitúan a la provincia como uno de los destinos favoritos para el turista.

Además, la Diputación de Almería ha iniciado recientemente una nueva y "ambiciosa" campaña de promoción del destino 'Costa de Almería' con el interior como protagonista que llevará su "excelencia turística" a través de medios de comunicación y soportes publicitarios exteriores que se difundirán por toda España y ciudades estratégicas de Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, que tienen un importante flujo de viajeros a la provincia.

'SABORES ALMERÍA' EN MADRID FUSIÓN 2026

La marca gastronómica 'Sabores Almería' estará presente en Madrid Fusión Alimentos de España 2026, que se celebra del 26 al 28 de enero en Ifema Madrid, una de las principales citas internacionales del sector culinario.

Allí, chefs y productos almerienses mostrarán la creatividad y calidad de la cocina y las materias primas de la provincia ante un público profesional y especializado, "reforzando su visibilidad y posicionamiento en el mercado gourmet".

La marca de la provincia continúa su expansión con la reciente puesta en marcha del 'Club Sabores', una iniciativa que nace para premiar la fidelidad del consumidor y mejorar la experiencia de compra tanto en la tienda física como en la plataforma digital 'www.saboresalmeria.store'.

Además, el espacio gourmet 'Sabores Almería' en el Paseo de la ciudad cumple más de un año como espacio de promoción, venta y dinamización gastronómica en pleno corazón de la capital. Un punto de encuentro donde, además de la venta directa, se desarrollan presentaciones, degustaciones y acciones de impulso comercial.

En paralelo, la marca continúa reforzando su posición en el exterior a través de su presencia en algunos de los eventos gastronómicos más importantes del mundo: "'Sabores Almería' se ha consolidado especialmente en los mercados de Estados Unidos, Asia y Europa".

Actualmente, más de 40 empresas de la marca exportan, "una cifra que evidencia el crecimiento del proyecto, ya que hace dos años eran 26 las compañías con presencia exportadora".

'TALENTO ALMERIENSE' EN SIMOF

El 'Talento Almeriense' de los diseñadores de moda de la provincia presentará su trabajo en Simof, que tendrá lugar del 29 de enero al 1 de febrero en Sevilla. Esta participación refuerza la presencia de Almería en el circuito nacional de la moda y contribuye a visibilizar la creatividad y proyección de sus creadores en un evento de referencia para el sector.

La marca 'Talento Almeriense' también ha contado durante esta Navidad con su espacio showroom y talleres en el Paseo de Almería. Desde su inauguración a mediados de noviembre, este punto de encuentro ha registrado un "éxito rotundo de participación".

La programación de formación y ocio ha sido uno de los grandes pilares de la iniciativa promovida por la Institución Provincial y ha permitido que más de 600 personas participen en los más de 45 talleres organizados en la zona de talleres.

Estas actividades, que han contado con la complicidad de las propias marcas, han permitido a los ciudadanos aprender técnicas como la fabricación de velas, joyería en cerámica o iniciación al crochet, entre otras muchas actividades, con una oferta adaptada tanto a adultos como a niños.

Además, la periodista Isabel Jiménez se ha convertido en la nueva embajadora de la marca 'Talento Almeriense', que ya cuenta con más de 100 marcas adheridas. La presentadora ha unido su imagen a la de este proyecto de la Diputación Provincial de Almería para dar más visibilidad a los profesionales y empresas que forman parte de la marca.