El director Ian de la Rosa estrenará en la sección 'Panorama' de la Berlinale su ópera prima 'Iván & Hadoum'

Archivo - En el centro, el director Ian de la Rosa durante el rodaje de su película 'Iván & Hadoum'. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sección 'Panorama' del Festival de Berlín ha seleccionado la ópera prima del director almeriense Ian de la Rosa titulada 'Iván & Hadoum' para su estreno mundial, según ha informado en una nota el Ayuntamiento de Almería.

La película es una historia de amor contemporánea entre playas, desiertos e invernaderos con el mar de plástico almeriense de telón de fondo. Protagonizada por el artista multidisciplinar Silver Chicón y la también cantante Herminia Loh, la película explora a través de la relación entre sus dos protagonistas cuestiones como la identidad, la herencia familiar y la conquista del cuerpo propio a través del amor.

El director almeriense, que fue nominado al Goya por su cortometraje 'Farrucas' con el que ganó el Gaudí, ha trasladado sentirse "privilegiado" por poder estrenar su primer largo en la 76º edición del a Berlinale; un festival con el que siente una conexión "especial".

"Estoy feliz por todo el equipo, que tanto se ha esforzado. Sin ellas hubiera sido imposible llegar hasta aquí y es un orgullo. También siento una profunda alegría por mostrar al mundo la tierra donde crecí: los paisajes de Almería y Níjar, sus playas, desiertos e invernaderos", ha explicado.

El también guionista de la serie 'Veneno' y ganador del Cinéfondation Award en Cannes por su corto 'Víctor XX', ha asegurado que su "ilusión" y "pretensión" era "poder representar la provincia de la manera más fiel y como la echo de menos viviendo en Madrid. En esta película Almería es Almería".

La película se terminó de rodar el pasado verano. En concreto, De la Rosa grabó en varias localizaciones de la provincia, entre ellas, El Ejido, Tabernas, Níjar (Barranquete) y la Casa del Cine, en Almería capital. La Almería Film Office fue la encargada de tramitar todos los permisos correspondientes para esta grabación.

Este filme cuenta con el apoyo de RTVE, Canal Sur, Movistar Plus+, ICAA, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Almería, ICEC, Europa Creativa Media, Eurimages y ARTE/ZDF.

Los productores a cargo son Stefan Schmitz, Emilia Fort, Jose Alba, Odile Antonio-Baez, Carlotta Schiavon en el lado español, y Roshanak Khodabakhsh, Jan Krüger, Flavia Biurrun y Hubert Toint en el internacional. La distribución en los cines españoles de esta película del almeriense Ian de la Rosa correrá también a cargo de Avalon.