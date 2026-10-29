Un dispositivo especial por Todos los Santos facilita las visitas a los cementerios de Almería hasta el 2 de noviembre

Archivo - Imagen de archivo de visitantes a las puertas del cementerio de San José, en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería activará este viernes, 30 de octubre, un dispositivo especial en los cinco cementerios de la ciudad con motivo de la festividad de Todos los Santos, que estará vigente hasta el lunes 2 de noviembre y contará con un horario ininterrumpido de 9,00 a 18,00 horas, refuerzos de personal y de la vigilancia de la Policía Local, así como servicios especiales de autobuses urbanos.

El operativo, organizado a través del Área de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul en colaboración con el Grupo ASV Servicios Funerarios, empresa gestora de los cementerios y tanatorios municipales, contempla distintas medidas para facilitar las visitas a los camposantos durante los días de mayor afluencia, según ha informado el Consistorio en una nota.

La concejala Sacramento Sánchez ha hecho un llamamiento a la ciudadanía "para que organice sus visitas y evite concentrarlas en las últimas horas del día, favoreciendo así una asistencia más cómoda y ordenada". La edil ha subrayado la necesidad de respetar los horarios de apertura, dado que los cementerios son objeto de tareas de mantenimiento fuera de ese intervalo.

En el cementerio de San José y Santa Adela estarán habilitadas para la entrada y salida las puertas Norte, Sur y Lateral. El recinto contará con un refuerzo de diez auxiliares, mientras que los cementerios de Cabo de Gata, El Alquián, La Cañada y Cuevas de los Medinas dispondrán de personal para atender a los visitantes y realizar labores de mantenimiento, limpieza y desinfección.

Además, se pondrá a disposición de los usuarios un vehículo eléctrico gratuito para facilitar los desplazamientos por el interior del cementerio, especialmente para las personas con movilidad reducida.

El domingo 1 de noviembre habrá actuaciones de música clásica en directo en el cementerio de San José y Santa Adela, a cargo de Valkiria String, con Iris Electric Chelo y Nadia Violín. Los conciertos se celebrarán de 11,00 a 12,00 horas y de 12,30 a 13,30 horas.

Por su parte, la oficina de los cementerios municipales, situada en la entrada del Tanatorio-Crematorio Municipal 'Sol de Portocarrero', abrirá los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre de 9,00 a 14,00 y de 16,00 a 18,00 horas, mientras que el lunes 2 de noviembre atenderá de 9,00 a 14,00 horas.

Los visitantes podrán solicitar información sobre la localización de las unidades de enterramiento y planos del cementerio. Para cualquier duda, se puede llamar al 950 884 828.

En San José y Santa Adela tendrá lugar el domingo 1 de noviembre, a las 12,00 horas, en el Jardín del Recuerdo. El lunes 2 de noviembre se oficiarán ceremonias religiosas en el cementerio de La Cañada, a las 16,30 horas; en el de El Alquián, a las 17,00 horas; y en el de Cabo de Gata, también a las 17,00 horas.

Antes de la misa de El Alquián habrá una procesión de la Virgen del Carmen desde la parroquia hasta el cementerio, que comenzará a las 16,30 horas. El cementerio de Cuevas de los Medinas acogerá una misa en horario de mañana.

REFUERZO POLICIAL Y DE AUTOBUSES

La Policía Local reforzará la vigilancia y el control del tráfico durante los días del dispositivo especial, con presencia permanente de agentes en el cementerio de San José y Santa Adela y presencia itinerante de agentes en el resto de camposantos municipales.

Asimismo, la empresa concesionaria del transporte urbano, Surbús, establecerá un servicio especial durante el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre para facilitar los desplazamientos hasta el principal cementerio de la capital.

Las líneas 2 (Centro-Torrecárdenas) y 3 (Nueva Almería-Torrecárdenas) ampliarán sus recorridos hasta el cementerio entre las 8,30 y las 18,30 horas en dirección al Hospital Universitario Torrecárdenas. Para ello, los autobuses se desviarán desde la calle Domingo Artés hacia el segundo tramo de la carretera de Granada.

Como consecuencia de esta modificación, quedarán fuera de servicio las paradas 19, situada en la carretera de Huércal, 24, y 20, en la carretera de Huércal, 56. Las paradas alternativas más próximas serán la 423, en la avenida del Mediterráneo, junto al Colegio Europa, y la 24, correspondiente a la Asociación de Vecinos 'La Torre'.

Por su parte, la línea 18 (Torrecárdenas-Costacabana) mantendrá el sábado 31 su horario habitual, con una frecuencia de paso de 22 minutos para conectar con el cementerio. El domingo 1 de noviembre contará con refuerzos desde Oliveros entre las 8,30 y las 17,30 horas.

RECOMENDACIONES PARA LOS VISITANTES

En cuanto al acceso al cementerio de San José y Santa Adela, el Consistorio ha recordado que la puerta Norte está situada en el camino de los Almendros y que se llega a ella a través de la rotonda ubicada entre Suzuki y BP, que también permite acceder al Tanatorio-Crematorio Municipal 'Sol de Portocarrero'.

Estas instalaciones cuentan con dos aparcamientos de más de 100 plazas, con espacios reservados para personas con discapacidad, vigilancia física y circuito cerrado. Su utilización es gratuita para los visitantes durante todo el año.

El Ayuntamiento recomienda seguir las indicaciones del personal y recuerda que no se permite acceder con vehículos no autorizados ni animales de compañía, salvo perros lazarillos, ni realizar fotografías sin autorización.

También aconseja limpiar las lápidas con un paño húmedo, utilizar únicamente el agua necesaria, evitar los jarrones de cristal y depositar los restos vegetales en las papeleras, sin arrojarlos a los desagües de las fuentes.

El Consistorio pide vigilar los objetos personales, mantener una hidratación adecuada y avisar al personal auxiliar en caso de mareo. Asimismo, recuerda que durante estos días continuarán las inhumaciones, por lo que solicita respeto y silencio cuando las visitas coincidan con un sepelio.