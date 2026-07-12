Un dispositivo mantendrá batidas aunque con la "confianza" de no hallar más fallecidos del incendio de Los Gallardos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno atiende a los medios de comunicación en el PMA del incendio forestal de los Gallardos. A 12 de julio de 2026 en los Gallardos, Almería (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

TURRE (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado que un "imponente dispositivo de rastreo" formado por un centenar de efectivos va a continuar este domingo con las batidas en las zonas afectadas por el incendio forestal iniciado en Los Gallardos (Almería), que ya se ha dado por estabilizado, para "finalizar completamente la búsqueda" de posibles víctimas, si bien la mayor esperanza es que "no aparezcan ya más" fallecidos.

En una comparecencia ante los medios de comunicación en el puesto de mando avanzado instalado en Turre (Almería), en la que ha anunciado que el incendio ha quedado estabilizado, Moreno ha señalado que el equipo de rastreo cuenta con miembros de Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), de la Unidad Militar de Emergencias (UME), así como de la Guardia Civil, a la que ha agradecido su "esfuerzo, compromiso y trabajo" de estos días de lucha contra las llamas.

"Creo que todas esas batidas que se han hecho nos llevan a la confianza certera, por así decirlo, de que no aparezcan ya más víctimas", ha expresado el presidente andaluz, quien no obstante se ha mostrado "muy prudente" a la espera de que las labores de exploración en viviendas afectadas por las llamas concluyan para determinar las cifras definitivas.

El presidente también ha asegurado que las viviendas directamente afectadas por el fuego se corresponden con un número menor, en parte gracias al "esfuerzo" hecho por parte de los equipos antiincendios. "Casi todas se han mantenido intactas", ha añadido ante la vuelta paulatina a sus viviendas de los 1.000 desalojados que aún se hospedan en segundas residencias, hoteles y casas de particulares.

12 FALLECIDOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR

Moreno ha recordado que, por el momento, tan solo constan ocho denuncias formalizadas ante la Guardia Civil por desaparecidos en el marco de este siniestro que se ha cobrado, hasta el momento, las vidas de 12 personas pendientes aún de identificación una vez obtenido el perfil genético de cada una de ellas, que será comparado con el de posibles familiares.

"La Guardia Civil está haciendo un gran trabajo con el tema de ADN", ha reconocido ante los trabajos que se han efectuado desde el departamento de Biología del servicio de Criminalística en Madrid, donde fueron remitidas las muestras obtenidas en el Instituto de Medicina Legal (IML) en Almería. Moreno ha recordado que se trata de procedimientos "lentos", máxime por la situación en la que quedaron algunos cadáveres.

En paralelo, el líder del Gobierno andaluz ha señalado que las cinco personas que se encuentran hospitalizadas, de las que cuatro con edades de entre 48 y 61 años fueron evacuadas a la unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, se encuentran "estables" aunque "dentro de la gravedad".

"Son horas complicadas, pero están en buenas manos", ha dicho el presidente de la Junta, quien espera que "la fortaleza de estos ciudadanos les ayude a salir adelante", aunque ha reconocido que este tipo de patologías puede hacer "cambiar de manera súbita" el estado de un paciente en poco tiempo.

EL ORIGEN, AÚN BAJO INVESTIGACIÓN

Moreno ha indicado que se ha abierto una investigación judicial para determinar el origen del incendio que, en un primer momento, se localizó en un cable que se habría desprendido de un tendido eléctrico próximo a un restaurante abandonado en la pedanía de Almocáizar, donde se sitúa el origen de las llamas.

"Vamos a esperar a una investigación ya más detallada, más minuciosa, que nos permita con exactitud verificar el estado de la situación y el origen del incendio", ha apuntado el líder del Gobierno andaluz, quien se ha desplazado hasta el punto de coordinación este mismo domingo para conocer la última hora del suceso.

Cabe recordar que, en un primer momento y en función de los testigos, se determinó el origen de las llamas en un cable de electricidad roto que prendió la maleza de la zona, aunque desde Endesa se manifestó, tras una primera comprobación, que el cable señalado, perteneciente a una instalación "privada" y "abandonada" ajena a la red de distribución, carecía de tensión desde hace años.