Los trabajos para extinguir el incendio de Los Gallardos (Almería) siguen mientras se asegura el perímetro

Un equipo de la UME actúa contra el incendio de Los Gallardos (Almería) en la madrugada del domingo 12 de julio. - UME

LOS GALLARDOS (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

Las labores para la extinción del incendio forestal declarado en la tarde del pasado jueves en el término municipal de Los Gallardos (Almería) se mantienen durante este domingo tras una noche en la que los miembros del Infoca, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y otros cuerpos integrados en el dispositivo han trabajado para asegurar el perímetro y evitar reproducciones en puntos calientes.

Las llamas, que tras el paso al ataque de los equipos este sábado se muestran más contenidas y han afectado a un espacio prácticamente acotado de 6.600 hectáreas, aún permanecen activas en algunos puntos concretos, según releva las últimas imágenes aportadas por el sistema Copernicus.

Así, durante la noche, los militares del Segundo Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM II) han mantenido las labores por las que han extinguido reactivaciones, han asentado el perímetro y han empleado drones para localizar puntos calientes en barrios y localidades como El Chive, Lubrín, El Marchal, Bédar y Los Gallardos.

Por otra parte, desde la UME también han empleado parte de las horas nocturnas para revisar los caminos y las viviendas aisladas que han podido verse afectadas con el fuego; una tarea que han ejecutado en coordinación con la Guardia Civil. El incendio ha dejado 12 víctimas mortales y 18 heridos, de ellos cinco en la UCI.

Fue a última hora de este sábado cuando la Junta de Andalucía autorizaba el "regreso seguro" de más de 600 desalojados a sus residencias y estancias de Los Castaños, Almocaízar, Alfaix y el camping de Los Gallardos, toda vez que se levantaba el "confinamiento" declarado en Lubrín.

Las "perspectivas favorables" avanzadas tanto por la Junta de Andalucía como por el Gobierno central, con una significativa reducción del viento y un aumento de la humedad, apuntaban a la posibilidad de que el incendio pudiera darse por estabilizado o controlado este domingo.