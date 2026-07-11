La Junta pide separar los "desaparecidos" en el incendio de los "ilocalizados", por los que se anotan unas 500 llamadas

Puesto de Mando Avanzado por el incendio en Los Gallardos. A 11 de julio de 2026, en Turre (Almería, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

TURRE (ALMERÍA), 11 (EUROPA PRESS)

El consejero andaluz de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha solicitado este sábado distinguir en relación al incendio de Los Gallardos (Almería) entre "desaparecidos", que son aquellas personas cuya falta de noticias sobre su paradero se ha denunciado ante la Guardia Civil, e "ilocalizados", como aquellas otras sobre quienes sus familiares no logran contactar.

En declaraciones a los medios desde el puesto de mando avanzado de Turre (Almería), el titular andaluz de Emergencias ha pedido desvincular la correspondencia entre desapariciones y las llamadas realizadas por familiares que buscan a sus allegados, debido a que estas "pueden rondar las 500 ya".

"Podemos estar lanzando un mensaje que no es real", ha advertido ante quienes asimilan por igual dichos términos, ya que hasta el momento solo figuran siete "denuncias reales por desaparición" ante la Guardia Civil, lo que, a su vez, es una cifra inferior a la de las 12 víctimas mortales contabilizadas hasta ahora.

El representante de la Junta ha apuntado que la mezcla de ambos conceptos puede "inducir a error" toda vez que la cifra de no localizados, que este viernes ascendía a 23 persona, fluctúa de forma regular. "Durante el día, de pronto, se localizan cinco y bajan porque estaban en casa de un amigo, porque estaban sin cobertura... en fin, pasa de todo", ha dicho.

En esta línea, ha recordado que una buena parte de la población afectada por el incendio que también ha llegado a los términos municipales de Bédar, Lubrín y Antas son extranjeras, por lo que "en muchos de los casos puede que no tengan información o no haya contacto con familiares" e, incluso, "supieran que estaban por aquí, porque en algunos casos estaban de vacaciones".

Sanz confía en que a lo largo de la jornada evolucione el número de denuncias aunque ha reconocido que sería "extremadamente preocupante" que se llegara a registrar un mayor número de denuncias por desaparición ante la Guardia Civil que de víctimas mortales. "Eso sí sería grave", ha apostillado.

Con ello, el representante de la Junta ha hecho un llamamiento para distinguir entre denuncias de desaparecidos y de personas no localizadas ante las llamadas que hacen familiares "diciendo 'quiero localizar a mi familiar'", pero que "no tienen por qué ser desaparecidos".

PRUEBAS DE ADN

De otro lado, Sanz ha recordado que la autopsia de las 12 víctimas mortales cuyos cuerpos se recuperaron a lo largo de la jornada ya se han practicado en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Almería, con lo que las muestras de ADN y perfiles biológicos obtenidos viajaron a las 19,30 horas de este viernes a Madrid para poder efectuar las identificaciones.

"Hasta que no lleguen los resultados de la unión con los familiares de ADN, no se va a poder proceder a la identificación", ha avanzado el consejero tras las reservas de las últimas horas para determinar la edad, sexo o procedencia de los cadáveres.

Cabe recordar que la Guardia Civil ha habilitado en el Puesto de la Guardia Civil de La Garrucha (Almería) la oficina de denuncias de familiares desaparecidos en el incendio. El objetivo prioritario es la identificación de las personas desaparecidas y poder realizar las tomas de muestras de ADN necesarias para identificar a las víctimas en el plazo más breve posible.

Desde la Guardia Civil han hecho un llamamiento a los familiares directos de las personas desaparecidas en este suceso para que acudan a una de estas oficinas y así poder agilizar el proceso de identificación.