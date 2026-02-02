Dos detenidos por fabricar y vender 'online' a Europa armas de fuego desde un taller clandestino en Partaloa (Almería)

Agentes durante el registro del domicilio rural de Portaloa (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por fabricar armas de fuego y munición de forma clandestina en un taller situado en una vivienda rural de Partaloa (Almería), desde donde transformaban pistolas de alarma y señales para que pudieran hacer fuego real y las vendían por internet, con envíos a distintos países europeos.

En el registro de la vivienda, realizado hace unas semanas tras la detención de los autores, los agentes intervinieron 16 armas de fuego, abundante munición de diferentes calibres, así como componentes, herramientas y maquinaria específica para la manipulación de armas y la fabricación ilícita de munición.

Junto a las tres pistolas localizadas inicialmente, en la operación se han incautado un total de 19 armas de fuego, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los detenidos, de nacionalidad belga y holandesa, gestionaban desde 2023 una plataforma digital en la que utilizaban identidades falsas para la venta de armas y munición.

Uno de ellos, militar en su país de origen, tenía "amplios conocimientos" para manipular armas de señales y de alarma y convertirlas en armas de fuego.

La investigación se inició en marzo de 2025, cuando la Guardia Civil detectó e interceptó en España y en Países Bajos tres pistolas enviadas bajo identidades simuladas desde la provincia de Almería.

Todas las armas incautadas eran originalmente de alarma o señales y habían sido manipuladas para disparar munición real, "con la misma letalidad y características que un arma de fuego", cuya tenencia y comercio están prohibidos y penados a nivel nacional y europeo.

La actuación se enmarca en el Plan Integral para el Control de las Armas de Fuego (Picaf) y ha permitido desmantelar un canal de suministro ilegal de armas a nivel europeo, además de iniciar varias investigaciones en distintos países.

La investigación ha estado dirigida por la titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Huércal-Overa y ha sido desarrollada de forma conjunta por distintas unidades de la Guardia Civil, con la colaboración de las policías de Países Bajos, Bélgica, Francia, Italia, Alemania y Europol.