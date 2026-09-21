Dos detenidos en Santa María del Águila (Almería) tras una disputa con armas de fuego sin heridos entre dos familias

La Policía Nacional Detiene A Un Varón Por Dejar Solo A Un Niño En El Domicilio Familiar - POLICÍA

Los agentes localizaron hasta 32 tiros sobre la fachada de un inmueble

EL EJIDO (ALMERÍA), 21 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido este lunes a dos personas y ha retirado varias armas de fuego en el marco de una supuesta disputa entre distintas familias, con amenazas entre sí, que se ha extendido durante toda la jornada en Santa María del Águila, en El Ejido (Almería).

Según ha informado la Comisaría, sobre las 12,30 horas se recibieron los primeros avisos en los que se indicaba que se había producido un tiroteo, por lo que hasta la zona se desplazaron indicativos de Seguridad Ciudadana, Policía Judicial y Policía Científica.

A su llegada al entorno de la calle Alcazaba, los agentes comprobaron que se han producido 32 disparos sobre la fachada de un inmueble, visible por los restos de los impactos. La investigación condujo a los agentes a un varón de El Ejido que, según los primeros indicios, habría tenido una disputa con un vecino momentos antes.

Según las indagaciones, los disparos "no tendrían la finalidad de atentar contra la integridad de nadie" sino que habrían sido "un aviso o amenaza" a la víctima, con quien "llegó a las manos en ese primer momento". Los agentes localizaron varias armas para las que no había licencia.

De forma paralela, sobre las 13,00 horas, el servicio de emergencias 112 Andalucía recibió también una aviso ante un varón que transitaba de forma "agresiva" con un palo. Así, se prestó asistencia sanitaria a un varón de 88 años, que fue evacuado al Hospital Universitario Poniente.

Ya minutos antes de las 18,00 horas, la Policía Nacional recibió nuevos avisos relacionados con disparos en la misma zona. Los testigos manifestaron a los agentes que tras lo ocurrido, dos hijos de la persona que tuvo la disputa con el anterior detenido habría acudido a la vivienda de un familiar de este para "amenazarlo".

En este sentido, se habrían producido al menos "dos disparos al aire" con dos armas distintas, lo que ha desembocado en la detención, por parte de los agentes de Seguridad Ciudadana, de uno de los sospechosos en su domicilio, mientras que aún se trata de averiguar el paradero del segundo de ellos.