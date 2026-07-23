Dos guardias civiles fuera de servicio reducen a un hombre cuando intentaba robar ropa en Roquetas de Mar (Almería)

Un agente de la Guardia Civil durante la intervención en el centro comercial de Roquetas de Mar (Almería). - GUARDIA CIVIL

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 23 (EUROPA PRESS)

Dos guardias civiles fuera de servicio, uno destinado en el Puesto Principal de Huércal de Almería y otro en la Unidad de Seguridad Ciudadana de Guipúzcoa, han inmovilizado y engrilletado en un centro comercial de Roquetas de Mar a un hombre que forcejeaba con dos vigilantes de seguridad tras intentar llevarse sin pagar varias prendas de ropa de un establecimiento.

El hombre ha sido detenido como supuesto autor de un delito de resistencia y desobediencia contra agentes de la autoridad, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los hechos sucedieron la pasada semana, cuando los dos agentes observaron que un hombre corría "apresuradamente" hacia la salida del centro comercial y se dirigieron al lugar.

Allí encontraron al hombre forcejeando con dos vigilantes de seguridad y ofreciendo una "gran resistencia" mediante empujones para tratar de zafarse de ellos.

Los guardias civiles se identificaron como agentes, inmovilizaron al hombre y lo engrilletaron, ya que continuó oponiéndose a su intervención. Ambos permanecieron en el lugar hasta la llegada de una patrulla uniformada que había sido informada de los hechos.