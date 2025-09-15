Dos muertos y un herido al colisionar un camión y un turismo en Cuevas del Almanzora (Almería)

CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA), 15 (EUROPA PRESS)

Dos personas han fallecido y una tercera ha resultado herida al colisionar un camión y un turismo en Cuevas del Almanzora (Almería), según ha informado el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, en una nota.

El accidente ha tenido lugar en el cruce entre la carretera A-332 y la AL-8105 a las 17,45 horas, varios testigos han llamado al teléfono 112 para informar de la colisión entre un camión bañera y un turismo, a consecuencia de la cual varias personas habían quedado atrapadas.

La sala coordinadora ha activado a los bomberos, a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 (que ha movilizado un helicóptero), a la Policía Local, a Protección Civil y a Mantenimiento de Carreteras.

Los operativos de emergencia desplazados a la zona del suceso han confirmado el fallecimiento de dos personas y el traslado en helicóptero de otra a un centro hospitalario.