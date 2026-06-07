Dos periodistas chinas dan a conocer el destino 'Costa de Almería' a través de sus redes

Archivo - Una periodista china en el Mercado Central de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos periodista procedentes de Pekín han dado a conocer el destino 'Costa de Almería' a través de los vídeos y contenidos audiovisuales grabados durante el viaje de trabajo realizado para acercar al público del país asiático "la riqueza, singularidad y excelencia del destino".

Así lo ha trasladado la Diputación en una nota tras la emisión de contenido del viaje que las reporteras efectuaron en abril, cuando fueron recibidas por la diputada provincial de Turismo, María José Herrada.

Esta acción, impulsada por la Oficina Española de Turismo en Pekín con la colaboración de la Diputación Provincial de Almería, a través del Servicio Provincial de Turismo, ha permitido mostrar en el mercado chino el patrimonio histórico, paisajes, oferta gastronómica, recursos culturales y la "capacidad para ofrecer experiencias auténticas durante todo el año".

Herrada ha valorado la difusión de estos contenidos como "una oportunidad estratégica para seguir abriendo Almería a nuevos mercados internacionales y para mostrar, a través de plataformas digitales de gran alcance, todo lo que nuestra provincia puede ofrecer a un viajero que busca autenticidad, calidad, naturaleza, cultura y experiencias diferentes".

La diputada provincial ha destacado que "Almería cuenta con una identidad turística muy potente, con espacios que sorprenden por su belleza y por su diversidad. Desde el litoral hasta el interior, desde el patrimonio monumental hasta la gastronomía, pasando por el turismo cinematográfico, astronómico o de naturaleza, nuestra provincia tiene argumentos de sobra para conquistar al visitante internacional".

Los contenidos proyectados en China recogen algunos de los enclaves incluidos en el itinerario del presstrip, entre ellos la Alcazaba de Almería, el entorno del Cable Inglés, el Desierto de Tabernas, la Geoda de Pulpí, el Observatorio Astronómico de Calar Alto y distintos municipios del levante almeriense, además de experiencias vinculadas a la gastronomía, la cultura y el audiovisual.

Los periodistas visitaron el pasado mes de abril la provincia de Almería para realizar este viaje de trabajo, que se enmarca en las acciones de colaboración institucional orientadas a facilitar el conocimiento de diferentes recursos del destino por parte de profesionales del ámbito de la comunicación internacional.

Este proyecto está a cargo de Ziliang Zhan, productor y cámara durante los rodajes de los livestreamings y vídeos. Zhan es productor audiovisual de WeChat Channels, plataforma de contenido en formato fotográfico y vídeos cortos integrado en WeChat, similar a Tik Tok o Instagram Reels, que permite que usuarios, marcas e 'influencers' compartan contenido público. En Sina Weibo tiene 1,5 millones de seguidores, se trata de la red social de microblogging líder en China, lanzada en 2009 por Sina Corporation y tiene más de 500 millones de usuarios activos.