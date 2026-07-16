Ecologistas atribuyen el incendio forestal en Los Gallardos (Almería) al urbanismo "especulativo e irracional"

Zona calcinada por el incendio forestal de Los Gallardos en el término municipal de Bédar (Almería). - COORDINADORA ECOLOGISTA ALMERIENSE

ALMERÍA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Ecologista Almeriense ha atribuido la "tragedia" provocada por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que ha afectado también a los términos municipales de Bédar, Lubrín, Antas y Sorbas, al desarrollo de un urbanismo "especulativo e irracional" y ha recordado sus denuncias, iniciadas en 1999, contra la proliferación de viviendas aisladas en suelo no urbanizable de la zona.

Según ha señalado la organización en un comunicado, estas casas comenzaron a construirse "ilegalmente" en medio del bosque y se vendieron principalmente a ciudadanos británicos ante el atractivo de vivir cerca del mar, pese a que el territorio "no tenía ningún tipo de acondicionamiento urbanístico".

La coordinadora ha indicado que se trataba de viviendas "muy aisladas" que comenzaron a levantarse "sin ningún tipo de autorización" hasta que el Grupo Ecologista Cóndor, integrado en la organización, empezó a denunciar estos casos hace 27 años. Asimismo, ha señalado que durante 2001 y 2002 se produjo una "gran avalancha constructiva".

La entidad ecologista ha acusado al Ayuntamiento de Bédar de hacer inicialmente "la vista gorda, no se sabe a cambio de qué". Según su versión, las denuncias presentadas posteriormente llevaron al Consistorio a conceder autorizaciones "sin ninguna base legal".

El Grupo Ecologista Cóndor, integrado en la coordinadora, comenzó a denunciar estas construcciones en 1999 y trasladó sus escritos a los ayuntamientos de Bédar y Los Gallardos y a las consejerías de Medio Ambiente y Obras Públicas, que contaban con las competencias en materia de urbanismo.

La asociación también difundió notas de prensa para informar a la ciudadanía, aunque, según la coordinadora, no recibió "ningún tipo de respuesta" ni observó "ningún interés por parte de las administraciones competentes en parar el desaguisado".

ADVERTENCIAS DESDE 1999

La Coordinadora Ecologista ha recuperado una nota emitida por Cóndor el 20 de julio de 1999, en la que expresó su "pública protesta" y su "más enérgica oposición" a la política urbanística de algunos municipios de Almería, a la que consideró "basada exclusivamente en la especulación y el lucro" y caracterizada por las construcciones en suelo no urbanizable.

En aquel documento, la asociación señaló que el Ayuntamiento de Bédar era "uno de los que más abusaba" y advirtió de una "masificación y desconcentración de las zonas urbanas" que "perjudicaba gravemente a la estética de las ciudades y los pueblos".

Cóndor reconoció entonces que el aumento de viviendas podía resultar positivo para el progreso y el desarrollo local, pero rechazó el desarrollo "irracional" e "inconsciente" y defendió el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un "entorno adecuado y una calidad de vida digna".

La asociación defendió que la ordenación urbanística debía agrupar las viviendas en zonas determinadas y acondicionadas, en lugar de permitir construcciones en cualquier lugar, y reclamó a los ayuntamientos que reconsideraran sus políticas, aplicaran rigurosamente las normas de planeamiento y evitaran proyectos con impacto estético y ambiental.

Asimismo, pidió que se delimitaran zonas industriales en las que se concentraran las industrias, los almacenes y los locales para evitar su dispersión, las molestias a los vecinos y los posibles impactos ambientales.

La entidad sostuvo además que las ciudades no debían concebirse como patrimonio de los ayuntamientos, sino como "bien de todos", y reclamó una planificación que partiera de los ciudadanos y no de los intereses particulares y privados, con zonas verdes y "barrios homogéneos" frente a almacenes y fábricas "desperdigadas y antiestéticas".

El Grupo Ecologista Cóndor también dirigió el 1 de diciembre de 1999 un escrito al alcalde de Bédar ante la exposición pública de varios proyectos para construir viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable, correspondientes a los expedientes CPU 4100 y 4101.

En ese escrito, la asociación advirtió del "fuerte impacto visual y medioambiental" de las construcciones, al encontrarse aisladas en una zona de interés paisajístico que había sido propuesta como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y que, según expuso entonces, contaba con "muchas posibilidades de ser Parque Natural".

Cóndor afeó una "enorme proliferación" de viviendas diseminadas que contaban con el "beneplácito" municipal antes de que la zona quedara protegida y acusó al Ayuntamiento de ser "cómplice de esta operación especulativa".

La asociación solicitó que se prohibiera la construcción de nuevas viviendas en terreno no urbanizable al considerar que el deterioro paisajístico y medioambiental era "ya muy alto", así como que se realizara un estudio conjunto sobre el impacto ambiental causado por estas edificaciones.

En caso de que finalmente se autorizaran, pidió que se exigiera al promotor el mantenimiento de la tipología urbanística de la zona para que las construcciones quedaran más integradas en el paisaje.

Por todo ello, la Coordinadora Ecologista Almeriense ha reclamado la dimisión del consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, por "lo inútil que ha demostrado ser en la gestión de este incendio". "Necesitamos técnicos, no políticos patéticos y oportunistas", ha concluido la organización.