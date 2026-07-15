Junta pide al Gobierno que solicite a la UE activar el Fondo de Solidaridad para afrontar daños del incendio

Terrenos calcinados por el incendio forestal, a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España). El incendio forestal declarado este jueves, 9 de julio, en la localidad almeriense de Los Gallardos deja once fallecidos y ocho heridos, cu - Javi Carrión

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha solicitado al Gobierno central que reclame a la Unión Europea la activación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (UE) para canalizar ayudas a las zonas de la provincia de Almería dañadas por el trágico incendio forestal de Los Gallardos.

Así lo ha anunciado, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la vicepresidenta tercera de la Junta, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, quien ha remitido una carta al ministro de Hacienda, Arcadi España, pidiéndole que se solicite a la UE la activación de esa Fondo de Solidaridad (FSUE), que es el principal instrumento de la unión para canalizar la solidaridad europea hacia aquellas regiones de Europa que sufran una catástrofe.

Carolina España ha recordado que la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ofreció ese fondo a Andalucía tras el trágico incendio.

Carolina España ha reiterado el pésame del Gobierno andaluz a las familias de los trece fallecidos en el incendio y ha deseado la rápida recuperación de los heridos, al tiempo que ha expresado el agradecimiento a todos los profesionales que han trabajado en la extinción del fuego, "dándolo todo, dando siempre lo mejor de sí mismos".