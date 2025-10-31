Ecologistas avisa una promoción de viviendas "muy cerca de zona contaminada por radioactividad" en Palomares (Almería)

Archivo - Vista de la playa desde una zona afectada por radioactividad debido al accidente nuclear en Palomares (Almería). - Rafael González - Europa Press - Archivo

Organizaciones ecologistas han alertado sobre un proyecto que contempla la construcción de hasta 1.600 viviendas de obra nueva frente a la playa de Quitapellejos de la pedanía de Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería), la cual se encontraría amenazada al situarse "muy cerca de la zona contaminada por radioactividad" a raíz del accidente nuclear que tuvo lugar en 1966.

"Las partículas de plutonio y de americio que hay dentro de la zona vallada no permanecen estables, salen con el viento, con el agua y sobre todo con la fauna silvestre y doméstica", ha avisado el abogado de Ecologistas en Acción, José Ignacio Domínguez, quien junto con el Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM) y otras asociaciones preparan alegaciones al dictamen ambiental positivo emitido por la Junta de Andalucía.

La organización ha señalado que el proyecto prevé la construcción de "una ciudad incluso superior a la actual" sobre unos suelos en los que predomina el uso agrícola y que cuentan con una edificabilidad prevista de 140.562 metros cuadrados. "Es un crecimiento que es completamente ilegal", ha dicho Domínguez, quien ha observado afectados a la playa y un bosquejo que "van a destruir".

El letrado ha recordado que la playa frente a la que se prevé la construcción es la misma en la que "los americanos en 1966 limpiaban todos los vehículos" que pasaban por las zonas donde "acababa de caer el plutonio y estaban llenos de polvo radioactivo".

Según el representante de los ecologistas, "todo ese polvo radio activo", que se acumuló "durante varios meses" se quedó acumulado en las capas más profundas de la zona porque "no hubo limpieza ninguna". "Si ahora levantan toda esa zona para hacer cimientos, pues van a levantar el plutonio", ha considerado.

Con ello, ha recomendado que "nadie se acerque por allí si se hacen las obras" y que, en cualquier caso, quien acuda vaya "con una mascarilla potente" como método de prevención si prevé pasar por un espacio que también cuenta con una parcela hotelera de 8.000 metros cuadrados y otras dotaciones como una estación de servicio así como espacios para colegios, comercios y espacios deportivos, además de casi 1.000 plazas de aparcamiento.

UNA TUBERÍA "PEGADA" A LA ÁREA CONTAMINADA

El propio documento emitido por la Administración autonómica, consultado por Europa Press, analiza las condiciones específicas relativas al riesgo por contaminación nuclear en el área seleccionada, sobre el que se solicitó un informe al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) ante los trabajos que habrá que realizar en la zona, que se ve atravesada por una conducción subterránea.

En concreto, durante las labores de urbanización se prevé la instalación de una tubería de casi 3.100 metros cuyo trazado "discurre pegado a la Zona 2bis, que está contaminada, y por lo tanto debe tenerse en cuenta que dicha conducción debe respetar cierta distancia respecto a la futura valla que Ciemat construirá para limitar dicha zona contaminada".

Al respecto, la Junta dispone en su dictamen ambiental que el promotor consulte "directamente con el Ciemat" sobre la distancia a respetar antes de ejecutar la actuación, toda vez que el diseño del proyecto "no debe invadir en ningún caso los límites de las parcelas propiedad del Ciemat".

También le encarga al promotor de que informe al Ciemat sobre la previsión de fecha del comienzo de las obras para que así "este pueda tomar las medidas requeridas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), relativas al Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental, con tiempo de antelación suficiente".

"Se deberá remitir al CSN la información anticipada sobre posibles planes de expansión inmobiliaria de la zona circundante a las áreas de uso restringido de especial vigilancia radiológica de Palomares", advierten también.