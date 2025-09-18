La EEZA ve "dificultades" para llevar sus gacelas a El Calcetín y el Ayuntamiento de Almería pide "voluntad de acuerdo"

Archivo - Vista de la Finca Experimental La Hoya de la EEZA-CSIC desde el renovado mirador del Cerro de San Cristóbal, en Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La dirección de la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC) ha señalado que existen "algunas dificultades difíciles de superar" para acceder al traslado de su Finca Experimental ubicada en La Hoya a la parcela denominada El Calcetín, en la zona de Retamar-El Toyo, propuesta por el Ayuntamiento de Almería como espacio alternativo en el que ubicar los distintos ejemplares de gacelas y arruís amenazados así como los equipos que actualmente existen a los pies de La Alcazaba.

En declaraciones a Europa Press, la directora de la EEZA, Teresa Abáigar, ha apuntado la existencia de ciertos obstáculos ante la propuesta municipal, si bien aún no se ha adoptado ningún acuerdo al respecto. "Todavía no tenemos tomada una decisión definitiva", ha señalado a la hora de reconocer que la oferta del Ayuntamiento sí cumple, no obstante, con algunas de las características del terreno que están buscando.

El principal escollo esgrimido desde la institución científica residiría en la topografía del terreno propuesto, que no se vería como "la más adecuada" según han indicado desde el Ayuntamiento de Almería, si bien hay otros factores a favor como la situación del espacio con respecto a la ciudad, a más de 30 kilómetros de distancia.

En este sentido, la concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Almería, Eloísa Cabrera, ha constatado la postura del órgano científico, desde donde se les comunicó que la zona "no es la más adecuada par la instalación", si bien desde el Consistorio se han mostrado convencidos de que "sí es una buena zona" pero que no se puede "llegar a una reunión con la premisa de un 'no'".

La concejal considera que la propuesta debe ser analizada "mucho más profundamente", sentido en el que ha mostrado su interés por intensificar el diálogo en busca de soluciones ya que, hasta ahora, se ha "hablado poco", según ha indicado a preguntas de los medios.

"Nos tenemos que sentar un poco con buena voluntad de intentar ponernos de acuerdo", ha añadido antes de considerar que las conversaciones deben incluir a nuevos interlocutores que estén "más allá" de la dirección almeriense de la EEZA aunque sin dejar a esta de lado.

Sin ánimo de "generar polémicas", Cabrera ha apelado a la "capacidad de entendimiento" que, según ha comentado, ella misma ha observado "con otros directores" en su etapa como concejal como de delegada de Fomento de la Junta de Andalucía. "A lo mejor llegamos a la conclusión de que no es la mejor parcela, pero no puede ser el no por el no", ha incidido.

En cualquier caso, la concejal ha incidido en las ventajas que supone la propuesta municipal que permitiría liberar los terrenos propiedad del CSIC situados junto al parque de la Hoya, la Alcazaba y el recién restaurado Cerro de San Cristóbal, donde el Ayuntamiento pretende efectuar actividades de dinamización como parte de su hoja de ruta para revitalizar el casco histórico.

"Ellos nos pusieron una serie de cuestiones que creemos y estamos convencidos de que --la parcela-- cumple con las exigencias que nos pedían", ha remarcado la edil 'popular', para quien la postura municipal en su ofrecimiento está alejada de la de ser unos "kamikazes". "Somos personas serias", ha apostillado.

Cabe recordar que los suelos de El Calcetín ofrecidos por el Ayuntamiento se ubican en un suelo urbano dotacional de 550.000 metros cuadrados --más de las 40 hectáreas pedidas-- que se sitúa en un radio de 35-40 kilómetros de la ubicación actual. Así, cuenta con un 65 por ciento de zonas llanas y el 35 por ciento de zonas colinas-relieve, suelos arenosos con buen drenaje y acceso a servicios básicos como agua, luz y comunicaciones.

Además, según el análisis técnico realizado, la parcela está lejos de otras explotaciones ganaderas --a más de 500 metros-- y núcleos urbanos, aunque lo suficientemente cerca del barrio de Retamar, el aeropuerto y la autovía. Al mismo tiempo, ofrece la posibilidad de construir nuevas infraestructuras científicas así como otras para el manejo de especies, despachos, talleres o almacenes.