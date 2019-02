El Ejido (Almería) acuerda por unanimidad reclamar a Costas actuaciones de emergencia en Balerma

Publicado 05/02/2019 19:01:55 CET

EL EJIDO (ALMERÍA), 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de El Ejido (Almería) ha aprobado este martes en pleno extraordinario y urgente por unanimidad la solicitud de actuaciones de emergencia ante los daños causado por el temporal y la regresión de la costa de Balerma.

El acuerdo plenario se ha adoptado ante la situación de deterioro del dominio público del frente costero de Balerma, agravado por la alteración de la dinámica de arrastres del litoral, así como los daños producidos por los últimos temporales y situación de regresión de la playa de Guardias Viejas, según ha indicado el Consistorio en un comunicado.

Así, se ha acordado instar a la Dirección General de Costas la declaración de emergencia para la restauración y demás obras que aseguren la integridad y adecuada conservación, recuperación, restauración y regeneración de los elementos que integran el dominio marítimo terrestre, así como los trabajos necesarios para asegurar la sostenibilidad de la costa entre el término municipal de Balanegra y la Piedra del Moro y mitigar los efectos de futuros temporales.

Para ello, se ha apostado por medidas estructurales que "podrían pasar por adoptar la solución ejecutada frente al litoral de Balanegra con la ejecución de espigones cortos u otro que, según mejor criterio técnico de la Dirección General de Costas, ofrezca garantías de permanencia y estabilidad de la costa para el cumplimiento de sus fines".

Igualmente, se solicitará que se estudie mediante la declaración de emergencia una posible solución estructural para solventar los continuos problemas de erosión de la costa de Guardias Viejas y ensenada de San Miguel.

Según el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora (PP), "la situación se ha visto muy agravada por la construcción de los espigones de Balanegra, que ha empeorado la regresión en ese tramo de playa y que, además, ha ampliado el problema a la zona de Las Cuevecillas y la zona de Malibú".

Balerma, según ha subrayado, "no puede depender de aportaciones de arena porque ya no garantizan la estabilidad de la playa, la seguridad de las fincas y explotaciones agrícolas en Las Cuevecillas, ni que el agua no siga avanzando hacia el pueblo. Además, necesitamos la playa durante todo el año y no solo en temporada estival".

Para Góngora "a falta de otras alternativas y salvo mejor criterio de los técnicos de Costas, entendemos que esta solución es perfectamente viable; una obra de defensa, que rigidice la costa, mediante microespigones que garanticen la seguridad y la estabilidad de todo el litoral".

También se ha estimado oportuno solicitar, que entre las medidas que se decreten por emergencia, se incluya un estudio técnico en busca de soluciones que aseguren la integridad y adecuada conservación de las playas de Guardias Viejas y Ejido Beach, que también están sufriendo un proceso de regresión importante.