El Ejido (Almería) aprueba una moción del PP para prohibir el acceso con niqab o burka a dependencias municipales

Archivo - Un burka en una tienda en marzo de 2025 en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

EL EJIDO (ALMERÍA), 6 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de El Ejido (Almería) ha aprobado este viernes una moción impulsada por el equipo de gobierno (PP), con mayoría absoluta, para pedir cambios legislativos que prohíban el uso del niqab o el burka, así como otros elementos que oculten el rostro, en espacio públicos, o que faculten a los ayuntamientos poder regular su uso.

"El uso del burka y del niqab no viene precisamente a respetar la libertad de la mujer, sino más bien todo lo contrario", ha trasladado el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora (PP), quien ha abogado por buscar un "encaje legal" para "regular la prohibición" de estas prendas, también por motivos de "seguridad".

La iniciativa ha salido adelante con los votos de los 'populares', con 14 representantes en el Pleno, y de Vox, que cuenta con seis ediles, mientras que los tres concejales del PSOE se han opuesto al considerar que este "no es un problema" para el municipio y solo "avivan el debate racista y xenófobo". Las otras dos ediles no adscritas ha mostrado su abstención al considerar que las normativas deberían darse a nivel europeo.

El primer edil ejidense ha reconocido aunque "se pueden contar con los dedos de una mano las mujeres que utilizan esta prenda", en cualquier caso "se debería prohibir" porque, según ha dicho, "no viene a respetar la libertad de la mujer", "no favorece la convivencia" y "no garantiza la identificación de las personas". "Hoy su uso es residual, pero mañana no sabemos si no --lo será--", ha añadido después al hilo de este asunto en otro debate.

En este sentido, conforme a la moción aprobada, ha hecho un llamamiento al Gobierno y a las Cortes Generales para que legislen en este sentido y modifique la Ley de Bases de Régimen Local puesto que, según ha advertido, con base en la jurisprudencia del Tribunal Supremo los ayuntamientos "no tenemos competencias hoy por hoy" para regular este aspecto.

Del mismo modo, el Pleno ha mostrado su apoyo a la Proposición de Ley Orgánica presentada por el PP para regular el burka y el niqab así como otros elementos que cubran el rostro en espacios públicos "por razones de seguridad" como de "preservación del derecho a la dignidad humana y, particularmente, de los derechos de la mujer".

En su intervención, el alcalde ha dejado claro que este texto se aparta del que aprobó el Ayuntamiento de Níjar el pasado 19 de febrero, con los votos de PP y Vox, que prohibía directamente el acceso a dependencias municipales con el mismo tipo de prendas, conforme el texto que, en esa ocasión, impulsó el partido de Santiago Abascal.

"Es una iniciativa nuestra", le ha dicho a la portavoz municipal de Vox, Beatriz Sánchez, quien se ha congratulado que el PP "se sume" a la iniciativa que la formación ya ha impulsado, con otros matices, en otros ayuntamientos. "Nos alegramos de que estén en la posición correcta", ha dicho Sánchez en cualquier caso antes de recordar como el PP "se escandalizaba" el pasado verano ante las vallas publicitarias que mostraban a mujeres con burka.

La representante de Vox ha señalado que su partido ya presentó en el Congreso una Proposición de Ley para "la protección integral de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana en el espacio público", toda vez que se han impulsado mociones al respecto aunque, en algunos casos, han sido retiradas "por un matiz legal" en uno de sus puntos.

CONTRA LA REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA DE INMIGRANTES

El Pleno también ha aprobado una moción conjunta de PP y Vox para rechazar el proceso de regulación extraordinario de inmigrantes impulsado por el Gobierno, sentido en el que los de Abascal han celebrado que los 'populares' se "suban al carro de Vox moviéndose a golpe de encuesta electoral para rechazar la regularización masiva".

Para el alcalde, la medida para regularizar a inmigrantes residentes en España bajo determinados requisitos supone un "efecto llamada". "La inmigración tiene que estar vinculada al empleo, a la necesidad de mano de obra" y por ello se tiene que tener en cuenta "la capacidad de acogida de los territorios y de las sociedades", ha opinado.

"El modelo es que quien venga de manera ilegal, retorne a su país", ha dicho Góngora, quien ha señalado que el padrón municipal cuenta con 8.000 personas que se encuentran en situación irregular, lo que "no se sostiene bajo ningún concepto".

Así, ha rechazado una "inmigración masiva" que alcanza El Ejido en "pateras" o "narcolanchas", desde las que desembarca "un porcentaje muy grande --de personas-- que viene con voluntad de trabajar" abocado a la "economía sumergida", pero "también viene gente que no tiene tanta voluntad de trabajar".

De este modo, ha afeado las políticas gubernamentales con respecto a la inmigración que han dado lugar al uso de hoteles "para que sustituyan a los centros de internamiento", según ha dicho en relación a las medidas transitorias de asilo a los migrantes llegados a Canarias; y a unas repatriaciones que "son prácticamente testimoniales".

"Somos demandantes de mano de obra, pero no a cualquier precio, no de cualquier manera", ha dicho Góngora, quien ha rechazado los requisitos que contempla la regularización. "No podemos absorber tanta pobreza de un día para otro y hay que exigir políticas de cohesión, de integración, reforzamiento de los servicios públicos y mucho orden en las políticas migratorias", ha añadido.

Sobre esta cuestión, Góngora ha trasladado además su "respeto" a la postura de la Iglesia, que aboga por un modelo integrador, si bien ha resaltado que "la Iglesia no tiene que gestionar un municipio ni un país". "Ellos con la doctrina de Cristo, pues, al forastero, que le llamaría Jesucristo en su época, acógelo bien. Pero mire usted que esto es mucho más complejo", ha comparado.

Así, ha rechazado la existencia de "dos sociedades en paralelo, en el que además la sociedad que viene de fuera cada vez es más mayoritaria y querrá imponer además su modelo de convivencia y sus costumbres"; una cuestión que, según ve, afectará al "modelo de convivencia".

PSOE: "NO ENTRE EN EL JUEGO DE VOX"

Frente a esta postura, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, José Miguel Alarcón, ha pedido al alcalde que "no entre usted en el juego de Vox" porque "se lo van a llevar por delante", especialmente en un municipio con un potente sector agrícola y de industria auxiliar asociada en el que "los inmigrantes aportan mucho".

"Usted sabe más que nadie que falta mano de obra en El Ejido, en otros sitios y en todos los sectores, prácticamente", ha añadido Alarcón, para quien el alcalde "no están mirando por los intereses" del municipio.

Con ello, ha defendido el proceso de regularización para dar cobertura a los inmigrantes del municipio. "Gracias a la inmigración funciona nuestra agricultura y demás servicios que conllevan", ha insistido Alarcón quien, frente al discurso de la inmigración ordenada, ha insistido en que los extranjeros que actualmente cuenta "con sus papeles en regla no llegaron en un vuelo chárter de Iberia a El Ejido".

Así, ha destacado posturas como la de la organización agraria COAG favorables a este tipo de medida. "Van al arrastre de un partido que sube cuanto más lío", ha afeado Alarcón, quien ha criticado que Vox hable "pestes" de la situación de El Ejido por su población inmigrante.

Por su parte, la concejal de Vox ha defendido que en la localidad "no hay cabida para más inmigrantes ilegales", al haber colegios "colapsados" y un hospital "sobrecargado" mientras que "no cesan de llegar las pateras y las narcolanchas".

"Estas políticas no son positivas, son un efecto llamada. El Ejido es un pueblo de trabajadores, que lo levantaron nuestros abuelos y nuestros padres, con sus manos, su esfuerzo y su trabajo. No lo han construido los que han venido en pateras", ha añadido Sánchez, quien ha calificado al PSOE como "la ruina de España".