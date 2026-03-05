La Junta de Andalucía rechaza defender el burka "escudándonos en la libertad religiosa": "Es sometimiento de la mujer"

Archivo - Mujeres con burka. - Boris Roessler/dpa - Archivo

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha manifestado este jueves que en materia de igualdad "no me explico cómo, escudándonos en la libertad religiosa, se puede decir sí al burka". "La violencia de género y el burka son sometimiento de la mujer y en España hay que trabajar todos los días por la libertad de las mujeres y por la igualdad".

Así lo ha defendido Loles López en una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press. El PP ha lanzado una ofensiva para conseguir una Ley Orgánica nacional con el objetivo de "prohibir" el burka y prendas similares. Esta medida contra el burka ya existe en otros países europeos como Francia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca y Suiza.

En relación con el 8M, Día Internacional de la Mujer, el Consejo de Gobierno de este pasado miércoles tomaba conocimiento de la batería de medidas impulsadas durante 2025 en materia de igualdad por todas las consejerías de la Junta de Andalucía en el marco del Día Internacional de la Mujer. El informe, presentado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, ha puesto de relieve el refuerzo de las políticas públicas dirigidas a las mujeres y al fomento de "la igualdad real y efectiva" en los ámbitos laboral, social, educativo y económico, entre otros.

El documento contiene cerca de 300 páginas, recopila las principales actuaciones desarrolladas el pasado año de forma transversal por el conjunto del Gobierno andaluz a través de programas, subvenciones, formaciones y distintas iniciativas de sensibilización y visualización de las mujeres. En cuanto a la campaña de este 2026, la Junta de Andalucía ha lanzado la campaña institucional, que rinde homenaje a millones de andaluzas que "con su talento, esfuerzo y espíritu de superación han hecho realidad libertades, oportunidades y derechos en materia de igualdad".

Esta campaña de sensibilización repite el lema 'Mujeres por Bandera', que une Andalucía e igualdad desde el inicio de la legislatura, e incorpora en esta edición el mensaje 'Las mujeres que llevas dentro'. Según ha informado la Junta en una nota, la iniciativa forma parte de la estrategia de sensibilización y concienciación social impulsada desde el Instituto Andaluz de la Mujer para el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, así como de prevención de la violencia de género. Con esta actuación, se han lanzado 24 campañas desde 2022.

La campaña del 8M se convierte en "un homenaje a las mujeres de Andalucía del pasado, presente y futuro", ha señalado el Gobierno andaluz. Asimismo, con esta campaña, el Gobierno andaluz ha renovado su "firme compromiso" con la igualdad de mujeres y hombres, al mismo tiempo que ha advertido de que "aún persisten barreras y discriminaciones por superar y anima a la ciudadanía a seguir trabajando en la construcción de una Andalucía más igualitaria, justa y libre". Esta actuación cuenta con cartelería, vídeo, así como piezas para redes sociales y espacios exteriores.