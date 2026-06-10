El Ejido (Almería) cifra en unas 2.000 las chabolas demolidas desde 2011

Trabajos de demolición de chabolas en El Ejido (Almería). - AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

EL EJIDO (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Ejido (Almería) ha demolido en los últimos días varias chabolas ubicadas en distintos puntos del municipio y ha cifrado en alrededor de 2.000 las construcciones de este tipo derribadas desde 2011.

La actuación se enmarca en el trabajo que desarrolla junto a la Policía Local para actuar contra la infravivienda y los asentamientos ilegales. Para llevar a cabo estas actuaciones, se emplean máquinas retroexcavadoras, que derriban las construcciones no autorizadas, según ha informado el Consistorio en una nota.

Estos derribos dan continuidad a las actuaciones dirigidas a "evitar y acabar con la infravivienda y los asentamientos ilegales", que, según ha explicado el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, "además de proyectar una mala imagen, generan marginalidad, insalubridad y problemas de convivencia y seguridad".

Góngora ha defendido que "la convivencia exige el respeto de nuestras normas y que todos las cumplamos", por lo que ha remarcado que desde el Ayuntamiento y la Policía Local se trabaja "de manera muy eficaz" en la ejecución de estas demoliciones.

"Desde el Ayuntamiento trabajamos a favor de un modelo social sostenible que garantice la convivencia para el conjunto de la población", ha recordado el regidor ejidense.