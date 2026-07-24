Eliminados en El Ejido (Almería) 40 enganches ilegales a la red eléctrica en el núcleo de Santa María del Águila

Agentes de la Policía Local de El Ejido (Almería) supervisan la retirada de enganches ilegales a la red eléctrica en el núcleo de Santa María del Águila. - AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

EL EJIDO (ALMERÍA), 24 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de El Ejido (Almería), en coordinación con Endesa, ha eliminado 40 enganches ilegales a la red eléctrica en el núcleo de Santa María del Águila durante una nueva actuación municipal destinada a combatir el fraude eléctrico y mejorar la seguridad y la calidad del suministro para los vecinos.

En una nota, el Ayuntamiento de El Ejido ha precisado que el operativo se ha desarrollado entre las calles Alcazaba y Generalife. Los agentes y los técnicos también han inspeccionado una arqueta situada en la confluencia de las calles País Vasco y Alcazaba, donde han retirado un cable ilegal de aproximadamente cien metros.

El cable constituía uno de los principales focos de incidencias en la red. Todas las arquetas intervenidas han sido hormigonadas y soldadas para dificultar nuevas conexiones fraudulentas y reforzar la seguridad de la instalación.

La intervención ha respondido a los problemas de sobretensión registrados en la zona, que ocasionaban "frecuentes cortes del suministro eléctrico y afectaban directamente a numerosas familias".

Los técnicos también han detectado un elevado consumo de electricidad, "un indicador que, en muchos casos, está relacionado con actividades ilícitas como el cultivo intensivo de marihuana en interiores".

El Consistorio ha advertido de que estas conexiones fraudulentas representan un "grave riesgo para la seguridad", ya que pueden provocar sobrecargas, incendios y averías, así como "poner en peligro la integridad de las personas".

El comunicado recuerda que la persecución del narcotráfico y de las organizaciones dedicadas al cultivo ilegal de marihuana corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por lo que reclama "una respuesta contundente frente a este fenómeno".