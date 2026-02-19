Encuentran en Níjar (Almería) una 'narcolancha' con armas abandonada en La Isleta del Moro

Archivo - Narcolanchas en una imagen de archivo en Cabo de Gata (Níjar). - IPG - Archivo
Actualizado: jueves, 19 febrero 2026 12:11
NÍJAR (ALMERÍA), 19 (EUROPA PRESS)

Una 'narcolancha' con armas en su interior ha sido localizada en la mañana de este jueves en la playa de La Isleta del Moro, en el término municipal de Níjar (Almería).

Se trata de una embarcación neumática de grandes dimensiones, de casco claro y flotadores oscuros, que se encuentra varada sobre la arena junto a la orilla, con uno de sus motores fueraborda apoyado en el agua y con armas visibles en su interior, según han informado fuentes cercanas al caso, mientras que testigos han señalado que de la lancha habría salido un hombre armado.

Tras ser alertada por vecinos de la zona, patrullas de la Guardia Civil se han desplazado hasta el lugar y han asumido el control de la embarcación, donde han iniciado las correspondientes diligencias de investigación.

Por el momento se desconoce si este hallazgo guarda relación con la operación conjunta contra el narcotráfico desarrollada a última hora de la tarde de este martes en Macael (Almería), en la que al menos una decena de personas han sido detenidas y que se mantiene bajo secreto sumarial.

