Una operación contra el narcotráfico en Macael (Almería) deja una decena de detenidos y armas intervenidas

Archivo - Un agente de la Policía Nacional y uno de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos una decena de personas han sido detenidas en una operación conjunta contra el narcotráfico que ha tenido lugar a última hora de la tarde de este pasado martes en Macael (Almería) en una operación que se mantiene bajo secreto sumarial.

Fuentes próximas al caso han explicado a Europa Press que las actuaciones se desprenden de un operativo en que habrían participado Guardia Civil y Policía Nacional, a cuyas dependencias se ha trasladado al grueso de arrestados.

En este sentido, los arrestados estarían vinculados al narcotráfico, con importantes cantidades de estupefacientes intervenidas --especialmente de cocaína-- además de armas intervenidas durante los registros practicados en viviendas y locales del municipio.