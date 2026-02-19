Siete detenidos comparecen este viernes por la operación contra el tráfico de drogas en Macael (Almería)

Agente de la Policía Nacional durante un dispositivo. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número uno de Purchena tomará declaración previsiblemente este viernes a siete personas detenidas en el marco de la operación conjunta contra el tráfico de drogas desarrollada en el municipio de Macael (Almería), en la que se han intervenido hasta el momento 92 kilogramos de cocaína, 235.000 euros en efectivo y armas.

La actuación, que se mantiene bajo secreto sumarial, ha incluido diez entradas y registros en domicilios particulares. Las diligencias siguen abiertas dado que la operación no ha concluido, según han precisado fuentes judiciales.

En la causa se investigan presuntos delitos de tráfico de drogas que causan un grave daño, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas.

La operación se llevó a cabo a última hora de la tarde de este pasado martes en el municipio macaelero. En el dispositivo participaron Guardia Civil y Policía Nacional y se saldó inicialmente con al menos una decena de detenidos, de los que siete comparecerán ante la autoridad judicial.